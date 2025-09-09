Trump – A South Park új epizódjában a sátán Donald Trump gyermekét várja + videó
2025. szeptember 09., kedd 22:30
| Hír TV
Vajon politikai zseni, aki újraírja a játékszabályokat, vagy egy megfékezhetetlen erő, amely káoszt szít? Ma esti műsorunkban a mélyére ásunk, boncolgatjuk Trump legfrissebb húzásait, a választási esélyeit és azt, hogy miért nem tudja senki levenni róla a szemét. Kapcsoljanak be, mert a Trump-show most kezdődik, és garantáltan nem lesz unalmas!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Trump átvette Washington rendőrségét, és a Nemzeti Gárdát is bevetette – de vajon mi a célja? Friss infók szerint a bűnözés csökken, de a háttérben politikai játszma zajlik. Kattints, és tudd meg, mit titkol a Fehér Ház!
Orbán Viktor drámai levélben fordult Donald Trumphoz a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt, és az amerikai elnök tűzforró válasza nem maradt el: „Nagyon mérges vagyok!” – írta kézzel, filccel. Mi áll a háttérben, és mit jelent ez Magyarország jövőjére? Kattints, hogy megtudd a részleteket.
Csúcstalálkozó Alaszkában, majd csúcstalálkozó Washingtonban. Juhász András volt chicagói külgazdasági attasé adott részletes elemzést, majd adásunk második felében arról esett szó, hogy bizonyos celebek, miért érzik úgy, hogy mindenképpen meg kell szólalniuk a politikai témákban.