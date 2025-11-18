Keresés

Maduro Lennon-t énekel, miközben Trump hadihajói és a vádemelés közeledik + videó

2025. november 18., kedd 22:30 | Hír TV

Miközben a liberális média még mindig a "nyitott társadalom" ábrándjait kergeti, a valóság brutálisan rúgta rájuk az ajtót. Chicagóban a rendfenntartókra támadtak az illegális bevándorlókat védelmező szélsőbaloldali agitátorok, Kaliforniában pedig kiderült: 17 ezer jogosítványt osztogattak szét olyanoknak, akiknek semmi keresnivalójuk az országban. A Trump-adminisztráció azonban nem hátrál, a takarítás megkezdődött.

