Maduro Lennon-t énekel, miközben Trump hadihajói és a vádemelés közeledik + videó
2025. november 18., kedd 22:30
Miközben a liberális média még mindig a "nyitott társadalom" ábrándjait kergeti, a valóság brutálisan rúgta rájuk az ajtót. Chicagóban a rendfenntartókra támadtak az illegális bevándorlókat védelmező szélsőbaloldali agitátorok, Kaliforniában pedig kiderült: 17 ezer jogosítványt osztogattak szét olyanoknak, akiknek semmi keresnivalójuk az országban. A Trump-adminisztráció azonban nem hátrál, a takarítás megkezdődött.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.