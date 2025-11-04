A káosztól a rendig – Amerika útja a Vadnyugattól az Egyesült Államokig + videó

Diplomáciai diadal készül Budapesten! A világ a magyar fővárosra figyel, ahol Orbán Viktor, Trump és Putyin a békéről tárgyal. Nézze meg a Trump című műsor legújabb elemzését a budapesti békecsúcs történelmi jelentőségéről!

Bírói puccs Trump ellen? Meggátolták az elnök tervét + videó

Egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta Donald Trump elnök egyik fontos tervét. A Trump című műsor szakértői szerint a lépés nem egy egyszerű jogi döntés, hanem a globalista elit és a "deep state" újabb kísérlete arra, hogy a bíróságokat fegyverként használva szabotálják a nép által megválasztott elnök politikáját.