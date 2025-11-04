Keresés

A káosztól a rendig – Amerika útja a Vadnyugattól az Egyesült Államokig + videó

2025. november 04., kedd 22:30 | Hír TV

A világpolitika színpada ma egyre inkább egy törvények nélküli Vadnyugatra emlékeztet: háborúk, ellenőrizetlen migráció és a globalista elit által gerjesztett káosz jellemzi. A TRUMP mai adásában azt elemezzük, hogyan tér vissza Donald Trump ebbe a játszmába egy seriff szerepében, hogy a Vadnyugatból újra valódi, rendezett Egyesült Államokat (és világot) teremtsen.

  • A káosztól a rendig – Amerika útja a Vadnyugattól az Egyesült Államokig + videó

A független bíróság ismét akcióban: Így próbálja a deep state megállítani Trumpot + videó

Bírói puccs Trump ellen? Meggátolták az elnök tervét + videó

 Egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta Donald Trump elnök egyik fontos tervét. A Trump című műsor szakértői szerint a lépés nem egy egyszerű jogi döntés, hanem a globalista elit és a "deep state" újabb kísérlete arra, hogy a bíróságokat fegyverként használva szabotálják a nép által megválasztott elnök politikáját.
