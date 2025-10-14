Keresés

A független bíróság ismét akcióban: Így próbálja a deep state megállítani Trumpot + videó

2025. október 14., kedd 22:30 | Hír TV

Egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta Donald Trump elnök egyik fontos tervét. A Trump című műsor szakértői szerint a lépés nem egy egyszerű jogi döntés, hanem a globalista elit és a "deep state" újabb kísérlete arra, hogy a bíróságokat fegyverként használva szabotálják a nép által megválasztott elnök politikáját.

  • A független bíróság ismét akcióban: Így próbálja a deep state megállítani Trumpot + videó

Magyar Péter elvesztette a türelmét

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt

