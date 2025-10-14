A független bíróság ismét akcióban: Így próbálja a deep state megállítani Trumpot + videó
2025. október 14., kedd 22:30
| Hír TV
Egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta Donald Trump elnök egyik fontos tervét. A Trump című műsor szakértői szerint a lépés nem egy egyszerű jogi döntés, hanem a globalista elit és a "deep state" újabb kísérlete arra, hogy a bíróságokat fegyverként használva szabotálják a nép által megválasztott elnök politikáját.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma.