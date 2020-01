Troll: Vona Gábor hiteltelen

„Én úgy emlékszem, hogy amikor Vona Gábor visszavonult, azt mondta, hogy ő nem fog politizálni. Gyurcsány Ferencben egyetlen pozitívum van, az hogy bent maradt a ringben és küzd. Ezt nem lehet elvitatni tőle, az már más kérdés, hogy hogy, de Vona Gábor a pályán kívül van. Ő miért szól bele? Miért nem maradt a pályán? És akkor lenne joga arra, hogy Gyurcsánynak meg mondjuk a többieknek megmondja, hogy na most gyerekek merre az arra. De így, hogy ő… hát kint is vagyok, bent is vagyok, nem is vagyok, itt is vagyok ez azért így szerintem eléggé hiteltelen.”