Troll: Már a nagy politológus Shakespeare is előre látta Orbán Viktort

Szereptévesztésben vannak az ellenzéki pártok, hiszen az önkormányzati választás nem a kormány megdöntéséről szól - jelentette ki Simon János politológus. Az egyetemi tanár szerint az önkormányzati választást megelőzően nem a kormány ellen kellene kampányolnia a pártoknak, hanem az állampolgárok bizalmáért kellene megharcolni. Nem vesz részt a Momentum a csepeli ellenzéki összefogásban - jelentette be a Facebook-oldalán Dukán András Ferenc. A Momentum helyi politikusa közölte: azért lépnek ki az együttműködésből, mert a helyi szervezetük nem tud együttműködni a csepeli MSZP-vel, különösen Szenteczky Jánossal, aki számos rendőrségi és bírósági eljárásban érintett. Sajnálatosnak és átmenetinek tartja az MSZP budapesti elnöke, hogy a Momentum nem vesz részt a csepeli ellenzéki összefogásban. Molnár Zsolt Híradónknak azt mondta: bízik benne, hogy a Momentum helyi szervezete meggondolja magát. Az elmúlt két önkormányzati ciklusban Csepel adósságmentes, építkező, gyarapodó, gyermekközpontú városrésszé vált, ám az ellenzék újra gajra vágná a kerületet - mondta Németh Szilárd, a Fidesz választókerületi elnöke. Üdvözöljük Észak-Pesten feliratú táblákkal fogadták Karácsony Gergelyt Csepelen a Fidelitas tagjai - a felirat arra utalt, hogy az ellenzék főpolgármester-jelöltje egy kampányeseményen Csepelt nem dél-, hanem észak-pesti kerületként határozta meg. Karácsony Gergelynek tájékoztatnia kellett volna a zuglói képviselő-testületet az új parkolási szerződésről - jelentette ki Rozgonyi Zoltán, a kerület fideszes alpolgármestere. Az Origo július közepén hozta nyilvánosságra, hogy a polgármester az önkormányzatot megkerülve kötött új megállapodást. Karácsony Gergely híradónk kérdésére azt mondta: azért nem szólt, mert a megállapodás értéke alacsony volt. Megtörte a csendet Donáth László egyik áldozata. A Békásmegyeri Gaudio-polis Szeretetház korábbi dolgozója a 888.hu-nak azt mondta: rendszeresen zaklatta az intézmény munkatársait a volt MSZP-s politikus. A lelkész lánya, Donáth Anna, a Momentum Európai parlamenti képviselője korábban többször elutasította a szexuális zaklatás minden formáját, most azonban nem kívánt megszólalni az ügyben. Betegsége miatt nem indul újra Miskolcon a polgármesterségért Kriza Ákos, aki a Fidesz-KDNP színeiben második ciklusát tölti a város élén, a kormánypártok jelöltje a posztra Alakszai Zoltán, aki jelenleg Miskolc jegyzője. 2022. januárjára két és félszeresére nő a védőnők bére - jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Horváth Ildikó elmondta, július elsejével elkezdődött a védőnők bérének felzárkóztatása azzal, hogy az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá kerültek. Átadták az Ökumenikus Segélyszervezet Esélytáborát és új raktárbázisát a szervezet kastélyosdombói központjában. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta: az egyházaknak és az egyházi karitatív szervezeteknek nagy szerepük van abban, hogy 2010-ben szemléletváltás kezdődött a szociális segélyezésben. Tízezer embernek segíthet visszatérni a munkaerőpiacra a havi legfeljebb 40 ezer forintos bölcsődei támogatás - közölte a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Marczinkó Zoltán. A Takarék Csoport azzal számol, hogy 2022 végéig, az államilag támogatott konstrukció lejártáig, mintegy tízezer igénylőnek együttesen 60 milliárd forint értékben helyez majd ki babaváró hitelt. Az OTP elemzői 2019-re 4,8 százalékos gazdasági növekedést várnak Magyarországon. 46 migránst találtak egy kisteherautóban a szerb határőrök a szerb-észak-macedón határhoz közeli Presevó körzetében. Tíz iraki állampolgárt találtak a romániai határrendészek egy török kamionban a Nagylak-Csanádpalota határátkelőhelyen. Az EU-ban elsődlegesen a tagállamok feladata a humanitárius segítségnyújtás, és az, hogy megoldást találjanak a tengeren kimentett emberek sorsát illetően, beleértve a menekültek tisztességes elosztását is - jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Görögország új, konzervatív kormánya fel kívánja gyorsítani a menedékkérelmi eljárásokat, és haladéktalanul visszaküldené Törökországba azokat, akiknek a kérelmét elutasítják - jelentette be Jórgosz Kumucákosz belügyminiszter-helyettes. Bizalmatlansági indítványt nyújt be az olasz Liga párt Giuseppe Conte miniszterelnök ellen. Elfogadhatatlan lenne bárminemű kísérlet arra, hogy új olasz kormánykoalíció lépjen a mostani helyébe, mielőbb választásokat kell tartani - jelentette ki Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes. A Nagaszaki elleni atomtámadás áldozataira emlékeztek Japánban a tragédia 74. évfordulóján. Elzbieta Witek eddigi belügyminisztert választották meg a lengyel parlament alsóházának új elnökévé. A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román vendégmunkások nagyszabású tüntetésre készülnek a bukaresti kormánypalota előtt. Egy zsarolási ügy miatt mondott le az észak-macedón különleges ügyész - írta tényfeltáró cikkében a Lá Veritá című olasz lap. Katica Janeva euró milliókért cserébe ejtette volna egy vállalkozó pénzmosási ügyét. A különleges ügyészséget nyugat-európai nyomásra azért hozták létre, hogy a korábbi jobboldali kormányfő, Nikola Gruevszki idején történt lehallgatások ügyét vizsgálja. Szakértők szerint, ha bebizonyosodik, hogy az ügyészséget vezető Katica Janeva kompromittálódott, az kérdésessé teheti a Nikola Gruevszki elleni vádakat és a vezető jobboldali politikusok elítélését. Egyiptomban a biztonsági erők megöltek 17 feltételezett terroristát. Megkezdődött a háddzs, vagyis az iszlám híveinek hat napon át tartó mekkai zarándoklata. A politizálás mellőzését és a buzgó istenszolgálatot javasolják a szaúd-arábiai hatóságok annak a becslések szerint mintegy kétmillió muszlimnak, akik megkezdték az idei mekkai zarándoklatot. Magához tért a fejüknél összenőtt, és a múlt héten magyar orvosok által Dakkában sikeresen szétválasztott bangladesi sziámi ikrek egyike - a másiknak is önálló a légzése. Újabb detonációk voltak abban a szibériai hadianyagraktárban, amelyben hétfőn már robbanás történt - közölte a Krasznojarszki terület kormányzójának sajtószolgálata. Szeptembertől kitiltják a nagy tengerjáróhajókat Velence történelmi központjából. Legalább tizenhét ember halt meg a monszun okozta áradásokban, Indiában. A földcsuszamlások miatt több mint 22 ezer embert kellett kimenekíteni otthonából. Szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos. Munkanap-áthelyezés miatt a közösségi közlekedés járatain holnap munkanapi menetrend lesz érvényben, Budapesten fizetni kell a parkolásért. Holnaptól a Széll Kálmán térre költözik a Széna téri autóbusz-állomás Budapesten. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki megpróbált megvesztegetni egy okmányirodai ügyintézőt. Szombat éjjel 23 órától vasárnap 3 óráig informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így az értékesítési szolgáltatások ebben az időpontban átmenetileg nem lesznek elérhetők – közölte a NÚSZ Zrt. A magyar U17-es női kézilabda-válogatott az elődöntőben 25:21-re legyőzte a dánokat Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka két számban is győzött az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának második napján - Jakabos Zsuzsanna ezüst-, Szabó Szebasztián bronzérmet szerzett. Nyolcvanadik születésnapján átadták a Garami József labdarúgó mesteredzőről elnevezett utánpótlásképző-központot Pécsett. A másodfokon eljáró fellebbviteli licencadó bizottság helyben hagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú döntését, amely megvonta a Balmazújvárostól az NB II-es licencet. Mindössze két óra alatt minden jegy elkelt a szeptember 9-i Magyarország-Szlovákia labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre.