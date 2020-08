Troll: Hogy valakinek 90 évesen is Orbán Viktor a legnagyobb problémája

Balliberális médiaverseny Soros György kegyeiért, avagy, hogy köszönts fel egy filantróp embert? 90 éves lett a tőzsdespekuláns és a Népszava készített vele interjút. Természetesen egyebek mellett erről is szó esett Troll című műsorunkban. Ezúttal Pindroch Tamás, Lentulai Krisztián és Boros Bánk Levente tartott rendhagyó elemzést M. Dobos Marianne műsorvezetése mentén.

Szerencsére senki sem számozott át trolibuszt 90-esre, mint ahogy annak idején 70-es trolibuszt Sztálin 70. születésnapján avatták fel, bár Karácsony Gergely megtehette volna, de nem tette meg, tehát még van remény – mutatott rá Pindroch Tamás. A Figyelő főmunkatársa felidézte, a balliberális oldal mindig azzal vádolja Orbán Viktor kormányfőt, hogy pénteki rádióinterjújában a mikrofonállvány ül ott és nem kérdez tőle semmi. Szerinte a mostani Soros-interjú volt ilyen, hiszen semmilyen kardinális kérdésre nem kellett válaszolnia.

Boros Bánk Levente szerint az interjúban egy arculatépítést lehet látni, hogy Soros György valójában filantróp, sportos és egyáltalán nem tőzsdespekuláns.

M. Dobos Marianne felvetésére, hogy Soros vajon miért nem a tenisszel és miért megint Orbán Viktorral és a lengyelekkel foglalkozik, Lentulai Krisztián elmondta,

olyan mintha létezne ez a mesterterv, amit gyakran Soros-tervnek hívunk, azt elképzeljük egy puzzle játékban és olyan mintha két elem nem passzolna oda neki, a lengyel és a magyar darabka. A Karc FM főszerkesztő-helyettese szerint hihetetlen, hogy 90 évesen valakinek ez a legnagyobb problémája.

Adásunkban bemutattuk azt a Facebook-posztot is, ami szerint Alexander Soros, a tőzsdespekuláns fia gratulált a Demokrata Párt új alelnökjelöltjének, Kamala Harrisnak. Pindroch Tamás szerint egyértelmű, hogy az elnökjelölt Joe Biden egy báb, hiszen, ha Biden elhunyna elnökként akkor Harris lépne elő elnökké választás nélkül.

A Soros-klán mindig is a demokratákat támogatta anyagilag és politikailag is, most pedig elsődleges célja Trump leváltása – tette hozzá Boros Bánk Levente.

Teljes adás:

