Troll: Hihetetlen az ellenzéki hülyék kínálata

Személyes döntéseink alakítják a haza és a nemzet sorsát - mondta az Országgyűlés elnöke. Kövér László hangsúlyozta: mindannak, amit családunkért és otthonunkért, a körülöttünk élőkért és a településünkért teszünk, országos jelentőségük van, hiszen a haza és a nemzet ezekből a közösségekből áll össze. Felháborító, hogy Brüsszel továbbra is ránk akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát - mondta Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője. Azzal, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok kihátráltak Manfred Weber európai bizottsági elnökjelöltsége mögül, billegni látszik az unió csúcsjelölti rendszere is - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor lesz a Jobbik két új országgyűlési képviselője a párt országos elnökségének döntése szerint. Magyarország elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben, a 2050-re kitűzött klímasemlegesség azonban óriási kiadásokkal járna és hatalmas terheket róna a magyar iparra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az EU klímasemlegességi javaslatát addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az EU mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani. Magyarország kormányának felelőssége, hogy alacsonyan tartsa a magyar családok rezsikiadásait - áll a közleményben. Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást arra, hogy eljátssza a magyar gyermekek jövőjét a lengyel szénipar érdekében - jelentette ki Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. A demográfia és családpolitika nem csak ideológiai, hanem gazdasági kérdés, és a nemzetközi versenyképesség szempontjából is meghatározó - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány továbbra is elkötelezett a minőségi oktatás megteremtésében - mondta Bódis József oktatási államtitkár. A magyar emberek pénzügyi tudatosságának növelése nemzeti érdek, mert hosszabb távon jelentős hatása van a lakosság jólétére, kihat a gazdaság növekedésére, annak stabilitására is - mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Farkas Örs politológus szerint az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás lebonyolítása adatkezelési szempontból komoly aggályokat vet föl. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje „közlekedési alapjövedelem” bevezetését javasolja Budapesten azok számára, akik részben vagy egészben hajlandóak lennének lemondani a városi autózásról. Budapest legyen erős és egységes város! - mondta Tarlós István főpolgármester a DunaFok szabadidő- és sportpark ünnepélyes átadásán. A német Thyssenkrupp a kormány támogatásával 17,4 milliárd forintból vezérműtengelyeket gyártó üzemet épít Pécsen - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A termelés fenntarthatóságát és versenyképességét szolgálja az a mintegy 6 milliárd forintos támogatás, amelyet a méhészet a következő három évben kaphat - mondta Nagy István agrárminiszter. Az európai fejlődés súlypontja az elmúlt időszakban áttevődött a Kárpát-medencére, a magyar kormány célja e folyamat fenntartása és erősítése - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kikötőt és logisztikai bázist létesít Magyarország Triesztben, hogy a tengerentúlra exportáló magyar vállalatok gyorsan és akadálymentesen szállítmányozhassanak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Manfred Weber és Frans Timmermans elbukott, ami jó hír Magyarországnak, mert a magyar emberek nem akarták őket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Nem lesz olyan vezetője az Európai Uniónak, aki nem tiszteli Magyarországot és támogatja a bevándorlást - közölte a kormányfő. Nem sikerült megállapodni az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről a tagállami vezetők brüsszeli csúcsértekezletén, ezért jövő vasárnap újabb találkozót tartanak - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Semmiképp nem tárgyalható újra a Brexit feltételrendszerét rögzítő szerződés, ebben a bennmaradó tagállamok teljesen egységes álláspontot képviselnek továbbra is - mondta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Őrizetbe vettek a németországi Osnabrückben egy elutasított menedékkérőt, mert öngyilkos robbantásos merénylettel fenyegetőzött - jelentette be a tartományi belügyminiszter. Hollandiának kell befogadnia a holland zászló alatt hajózó, 43 migránst szállító Sea Watch 3 civilhajót, amely több mint egy hete Olaszország tengeri határainál várakozik - mondta Matteo Salvini olasz belügyminiszter. Megszakította fehéroroszországi látogatását Szalome Zurabisvili georgiai elnök a georgiai parlament előtt lezajlott erőszakos tüntetés miatt - a zavargásokban 240-en megsérültek. Több mint harminc georgiai és külföldi újságíró is megsebesült a tbiliszi tüntetéseken. Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban vonta vissza az iráni katonai célpontok elleni csapásokat elrendelő parancsot - írta a The New York Times washingtoni tisztségviselőkre hivatkozva. Az amerikai szövetségi légügyi hivatal sürgősségi rendelkezéssel megtiltotta országa légitársaságainak, hogy az iráni légtér és az iráni vizek egy része felett repüljenek. Rijád támogatja Washingtonnak az Iránnal szembeni politikáját, és egyetért a Teheránra gyakorolt nyomással - jelentette ki Hálid bin Szalmán szaúd-arábiai védelmiminiszter-helyettes. Robbanás történt egy síita mecsetnél Bagdadban – legalább heten meghaltak, és több mint húszan megsebesültek. Több százan vonultak utcára ismét Hongkongban a kiadatási törvénytervezet ellenzői közül, miután a városállam kormányzata nem tett eleget a követeléseknek - jelentette a South China Morning Post. Szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában lévő Himácsal Prades államban - 42 halott, 37 sérült. Több mint harmincan meghaltak, és többen megsebesültek Indonéziában, amikor tűz ütött ki egy szumátrai öngyújtógyárban. Kigyulladt és felrobbant egy olajfinomító az amerikai Pennsylvania állam legnépesebb városában, Philadelphiában. Továbbra is kutatnak a Duna fővárostól délre eső teljes szakaszán a dunai hajóbalesetben eltűntek után - közölte a BRFK. Életfogytig tartó fegyházra ítélte a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt 79 éves férfit a Szombathelyi Törvényszék. Egy esztergomi vállalkozó céghálózata fiktív számlákkal több mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a NAV. Biciklis férfit gázolt halálra egy kamion Törökszentmiklóson, egy útkereszteződésben. Több keleti megyében másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás veszélye miatt. Bronzérmet szerzett a magyar férfi párbajtőrcsapat a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. Az ötödik helyen végzett a magyar női tőrválogatott a vívó Európa-bajnokságon. A magyar válogatott ötméteresekkel kikapott az ausztrál csapattól a férfi vízilabda világliga szuperdöntőjének negyeddöntőjében. Babos Tímea bejutott az elődöntőbe az angliai Ilkleyben zajló füvespályás női tenisztornán. Balázs Attila elődöntőbe jutott a Pozsonyban salakpályás férfi challenger-tenisztornán. A Szombathely idegenben 96:89-re legyőzte a Körmendet a férfi kosárlabda NB I döntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel 3:0-ra megnyerte a párharcot, és megszerezte a bajnoki címet. Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Francia Nagydíj második szabadedzésén.