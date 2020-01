Troll: Ellenzéki szavazó és szimpatizáns legyen a talpán, aki eligazodik

Tudják mi a baj a jobboldali tüntetéssel? Hogy az ellenzékiek nem szeretik. Márpedig ez volt most is a Niedermüller Péter elleni demonstrációval is. Kuncsorog a MÚOSZ - most épp a szabad városok vezetőitől a független médiumokra. Az osztrák köztévét a magyar médiahelyzet foglalkoztatja, persze, hogy diktatúrát emlegetnek. Nem is migránsok törtek be hazánkba Röszkénél, hanem a Fidesz fizetett cigányokat erre - ez a cikk is megjelent. A Hír TV Troll című műsorának vendégei ezúttal Boros Bánk Levente, Szarvas Szilveszter és Pindroch Tamás voltak.