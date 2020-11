Troll: Dorosz Dávid arról volt híres, hogy nem csinált semmit

Soros György fenyegeti Magyarországot és Lengyelországot - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az üzletember legutóbbi cikkében amellett, hogy utasításokat ad a brüsszeli vezetőknek, hazugságokat is terjeszt Magyarországról. Soros György és a brüsszeli bevándorláspártiak új eszközt találtak a zsarolásra - mondta a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője. Deutsch Tamás szerint meg akarják büntetni azokat az országokat, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni. A magyarok elutasítják, hogy Brüsszel járvány idején feltételekhez kösse a gazdasági segítséget - állapította meg a Századvég Alapítvány legfrissebb kutatásában. 4440 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 165 901-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3568-ra emelkedett, 38 074-en meggyógyultak. Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Megkezdődött a szociális intézmények dolgozóinak tesztelése, a jövő héten az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben indul a szűrés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István hozzátette: összesen 16 691 helyszínen mintegy 370 ezer ember szűrését végzik el antigén gyorstesztekkel. „A jelenleg vizsgált 8-10 vakcina hatékonysága jó, ezért nagyobb védelmet adnak, mintha valaki átesne a betegségen” - erről beszélt Szlávik János a köztévében. A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa azt mondta, van olyan oltóanyag, amelyik az időseknél is ugyanolyan hatékony, mint a fiataloknál. A koronavírus-fertőzöttek kezelésében alkalmazott favipiravirből újabb egymillió tabletta érkezik Kínából Magyarországra a jövő héten, így 2,8 millióra nő a Kínából importált ilyen hatóanyagú tabletták száma - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter A fertőzöttségi adatok kedvezőbbnek tűnnek a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően, de ebből következtetést még nem lehet levonni, a korlátozó intézkedések eredményei a bevezetésük után két héttel láthatók - közölte az országos tiszti főorvos. Takarékossági intézkedéseket jelentett be a főpolgármester a Facebook-oldalán: összevonnak öt fővárosi céget, csökkentik a közgyűlési bizottságok számát, és Dorosz Dávid lemondása után nem töltik be a posztját, így négy főpolgármester-helyettes lesz. Parkolóházak megnyitásával segítené a kormány az ingyenes parkolás okozta problémák megoldását - értesült az origo.hu. A portál információi szerint a kormány arra készül, hogy a kora esti óráktól reggelig egy megadott időintervallumra megnyitja a parkolóházakat a díjmentes parkolás bővítésének érdekében. Ideje lenne, ha Karácsony Gergely végre meghallaná a budapestiek kérését, és abbahagyná a kormány állandó hibáztatását, támadását, mert a fővárosi emberek együttműködést várnak a politika szereplőitől, különösen a nehéz helyzetekben - közölte a Fidesz. A Karácsony Gergely irányítása alá tartozó Budapesti Közlekedési Központ nem tartja be a járatsűrítésre vonatkozó kormányzati döntést - tájékoztatott a Fővárosi Kormányhivatal. A BKV buszbérlési tenderének azonnali kivizsgálását sürgeti a budapesti Fidesz, amely a Facebook-oldalán közölte, hogy a párt budapesti elnöke, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője az ügyben csütörtökön levelet küldött Karácsony Gergelynek. Felháborító, hogy adóemelésre és az emberek megsarcolására használja a rendkívüli jogrendet Pikó András - írja közleményében a józsefvárosi Fidesz. A Fidesz szerint Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szorosan a „kamuvideós” Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottsága elnökének nyomában halad a kamuzásban. A családbarát vállalatok versenyképesebben, hatékonyabban tudnak működni, mert dolgozóik lojálisabbak a céghez és munkájukat elhivatottan végzik - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve a Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb weboldalak elérését - közölte a Telenor. Lemondásra szólította fel Vera Jourovát, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökét egy Twitter-bejegyzésében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Görögországtól a magyar határig változó intenzitású és dinamikájú, de tavalyhoz, tavalyelőtthöz és az azelőtti évhez képest nagyobb az illegális migrációs mozgás - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarország soha nem engedi, hogy ideológiai alapon zsarolják. Erről beszélt Varga Judit a lengyel közszolgálati televízióban az uniós költségvetési csomag lengyel és magyar vétójával kapcsolatban. Az igazságügyi miniszter közölte: az uniós költségvetési csomaggal kapcsolatban tett javaslatok értékelésében Magyarország mindig együttműködő partner lesz, de nem fogadja el azt az elvet, miszerint nem jogállam az, amelyik nem fogadja be a bevándorlókat. Lengyelország azt reméli, hogy folytatódik a kompromisszumkeresése a hétéves uniós keretköltségvetés és a helyreállítási alap ügyében - jelentette ki Krzysztof Szczerski lengyel elnöki kabinetfőnök és külügyi államtitkár. Reméljük, hogy Joe Biden várható elnökségével az Egyesült Államok visszatér a többoldalú együttműködéshez, különösen a koronavírus-járvány és klímaváltozás elleni küzdelem területén - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei közös nyilatkozatban nyomatékosították, hogy június 4-ét a trianoni békediktátum aláírásának napját gyásznapnak tekintik és a szövetség nem vesz részt évfordulós rendezvényeken. A világon 56,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 36,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az amerikai Pfizer gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech benyújtotta a kérelmet az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeletnél a koronavírus elleni vakcina engedélyezésére - erősítette meg a két cég képviselője. Ausztriában tömegesen tesztelni fogják koronavírusra először a tanárokat és a rendőröket, majd a teljes lakosságot - jelentette be az osztrák kormány. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás után két nap ezres nagyságrenddel döntve meg a korábbi csúcsot, péntekre már több mint 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. A kiemelten járványveszélyes, úgynevezett vörös színű térségekben továbbra sem enyhítik a szigorú korlátozásokat, miután egy nap alatt több mint 37 ezer új fertőzöttet szűrtek és 699 beteg halt meg Olaszországban. Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos feloldásának menetrendjét. A párizsi önkormányzat öt nagy oltóhely kialakítását kezdte meg, ahol januártól a főváros lakosságának mintegy 30-40 százalékát tervezik beoltani. A lakosság jelentős részének beoltását ígérte jövő év első felében Pedro Sánchez spanyol kormányfő. Tizenöt nappal meghosszabbította a jövő héttől a koronavírus-világjárvány miatti veszélyhelyzetet a portugál parlament, miközben a kormány újabb intézkedéseket fontolgat. A legújabb statisztikai adatok arra vallanak, hogy valószínűleg jelentősen csökkent a naponta bekövetkező új koronavírus-fertőzések száma Angliában. Az új számítások alapján csökkent a terjedés sebességét mutató R reprodukciós ráta is. Betiltották a 20 főnél nagyobb beltéri összejöveteleket Helsinkiben, ahol a legtöbb új, igazoltan koronavírus-fertőzöttet regisztrálták Finnországon belül. Több mint százezren vesztették életüket Mexikóban a koronavírus-fertőzés következtében a járvány kitörése óta - közölték a helyi egészségügyi hatóságok. Már mintegy egymillió embert oltottak be a kínai Sinopharm által kifejlesztett kísérleti vakcinával Kína sürgősségi programjának keretében - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Hitelesítették az amerikai demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden győzelmét Georgiában - jelentette be Brad Raffensberger, a választásokért felelős georgiai államminiszter. Újabb huszonnyolc fehérorosz tisztségviselő - közöttük a sport-, illetve a tájékoztatási miniszter - ellen rendeltek el büntetőintézkedéseket a balti államok. A fehérorosz és az orosz hírszerzés Varsó és Kijev mellett működő amerikai titkosszolgálati központokat fedezett fel - jelentette be Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök. Armen Szárkiszján örmény elnök leváltotta a védelmi, valamint a munkaügyi és szociális minisztert, és új tárcavezetőket nevezett ki helyükbe - közölte az elnöki hivatal sajtóosztálya. Nemzetközi embercsempész-hálózatot számolt fel a szlovén rendőrség, a bűnbanda tagjai a gyanú szerint közel két év alatt legkevesebb 108 illegális bevándorlót szállítottak Szlovéniába, majd onnan Olaszországba, Németországba és Franciaországba. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki harminc migránst szállított teherautóval csütörtökön, a járművet Várpalota közelében intették le a rendőrök - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség. Három férfit maszkokkal elkövetett sokmilliós csalás gyanújával fogtak el a rendőrök - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs tájékoztatóján. Nyolcvanöt éves korában elhunyt Laczkó Mihály, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke. Jégkorong Erste Liga: Gyergyói Hoki Klub (romániai) - FTC-Telekom 1:2 - szétlövés után Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék-HC Banská Bystrica (szlovák) 1:4 Szabó Frigyes után Tóth Benedek is kikapott, így a magyarok helyezetlenül zárták a prágai cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapját. Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - Budapesti Honvéd SE 13:5; BVSC-Zugló - Kaposvári VK 18:7 A Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapata koronavírusos megbetegedések miatt visszalépett a CEV Kupától.