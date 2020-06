Troll: Az MSZP, mint az utolsó japán katona

Magyarország és Szlovákia polgárai kölcsönös tiszteletet akarnak, együtt akarnak működni, vagyis együtt szeretnének sikeresek lenni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, miután hivatalában fogadta Igor Matovic szlovák kormányfőt. A cél az, hogy a szlovákiai magyarok teljesen egyenjogú polgároknak érezzék magukat Szlovákiában – mondta Igor Matovic szlovák miniszterelnök, miután munkamegbeszélést folytatott Orbán Viktor kormányfővel. A rendkívüli jogrendre nincs szükség, ezért meg kell szüntetni - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette: a magyar veszélyhelyzetet a parlament megszünteti, de a vírust ez nem befolyásolja, ezért a járványügyi készültségre továbbra is szükség van. A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. 4053-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 555 főre emelkedett az elhunytak száma, 2447-en már meggyógyultak. Folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzésből gyógyultak száma, az országban jelenleg 1051 embert tartanak nyilván aktív fertőzöttként - közölte az országos tisztifőorvos. Hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség fenntartása mellett - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Továbbra is telefonon kell időpontot kérni a szakrendelésekre – mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A baloldali holdudvarnál kötött ki a Soros György által Budapestnek küldött pénz - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Székely Tamás - Gyurcsány és Bajnai egykori egészségügyi miniszterének - kft.-je több mint százmillió forintot kapott, de negyedmilliárdért hozhat be sebészi maszkokat egy olyan cég is, amely nem is kereskedhetne gyógyászati termékekkel. Továbbra is azt állítja az MSZP botrányos videójában szereplő nő, hogy mentőtiszt a végzettsége. Németh Athina az ATV műsorában kijelentette, tisztázni fogja magát, de nem jutott még hozzá a papírjaihoz. Az álmentős MSZP-s videóbotránnyal az ellenzék „megkoronázta” azt a három hónapos aknamunkáját, amelyet a kormány járványi védekezése ellen folytattak - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az MSZP-ről évek óta sorjáznak a negatív hírek, a napokban kibukott hamisítási botrány csak „hab a tortán” - mondta Galló Béla politológus arról a videóról, amelyben egy magát mentősnek kiadó nő beszélget Korózs Lajos szocialista képviselővel. Galló Béla kétségbeesett kármentésnek nevezte Tóth Bertalan MSZP-elnök nyilatkozatát, miszerint Korózs Lajos hitelességéhez nem fér kétség. Mesterházy Attila is indul az MSZP elnöki székéért - értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy az egykori pártelnököt a Tóth Bertalannal elégedetlen megyei vezetők többsége kérte fel, hogy induljon a megmérettetésen. A Jobbik támogatottsága a 2018-as választási eredmény kevesebb mint felére süllyedt, az aktív szavazók 9 százaléka voksolna az ellenzéki pártra - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A baloldal folyamatosan támadja a nemzeti konzultációt, pedig az egy fontos demokratikus eszköz - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: a Fidesz-KDNP büszke a nemzeti konzultáció intézményére, hiszen annak segítségével a magyar emberek újra és újra elmondhatják véleményüket az „őket és a nemzetet érintő sorskérdésekről”. Az örökbefogadás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat célja, hogy minden gyermek családban nőhessen fel - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány a beruházások támogatásával hozza helyzetbe a hazai vállalatokat, hogy az új világgazdasági korszakban a lehető legjobb startpozícióból vehessék fel a versenyt - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Célba ért a kormányzati támogatás: már mintegy kétszázezer embernek segítettek a munkahelyvédelmi és a munkahelyteremtő bértámogatásokkal – közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Soha nem történt ennyi kerékpáros-fejlesztés egy időben Magyarországon, mint ezekben a napokban - mondta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz hozzátette: Magyarország fordítja a legtöbb uniós forrást kerékpárutakra. Magyar Turisztikai Ügynökség: Az idén 2,7 milliárd forint értékben 67 strand újul meg a Balatonnál. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki jókívánságait az Oroszországi Föderáció nemzeti ünnepe, Oroszország napja alkalmából Vlagyimir Putyin államfőnek és Mihail Misusztyin miniszterelnöknek. Kijev nem fog további változtatásokat végrehajtani a 2017-ben elfogadott ukrán oktatási törvényen a Magyarországgal való kompromisszum kedvéért azon túlmenően, hogy már végrehajtotta a Velencei Bizottság ajánlását - jelentette ki az ukrán külügyminiszter. A magyar kormány mindig ki fog állni a kárpátaljai magyarok mellett - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Világszerte 7 514 559 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 421 458, a gyógyultaké pedig 3 540 696 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Litvánia és Lengyelország megnyitotta a koronavírus-járvány miatt lezárt határát egymás állampolgárai számára. Újra nagyobb számban nő a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, aminek okát a járványügyi szakemberek a lazuló fegyelemben látják. Nem hosszabbítják meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapotot Észak-Macedóniában - jelentette be Sztevo Pendarovszki államfő. Szlovénia szombattól újranyitja a Friuli-Venezia Giulia olasz tartománnyal közös határát, hétfőtől pedig az összes közös határátkelőhelyet. Olaszországban az elmúlt 24 órában 393 új beteget regisztráltak, 56-an vesztették életüket a fertőzés következtében, a járványnak összesen 34 223 halálos áldozata van. Spanyolországban átlépte a 243 ezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek, a nyilvántartásban több mint 27 ezer halálos áldozat szerepel. Spanyolország június végéig nem oldja fel a koronavírus-járvány miatt a határain bevezetett korlátozásokat - közölte a spanyol külügyminiszter. Oroszország 85 régiója közül csak 21-ben nyugodt a járványhelyzet - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Az örmény kormány július 13-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány terjedése miatt március 16-án bevezetett rendkívüli járványügyi helyzetet. Izraelben folyamatosan emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma - április óta először - több mint 200-at diagnosztizáltak egy nap alatt. Juszef al-Otaiba, az Egyesült Arab Emírségek washingtoni nagykövete szerint a ciszjordániai annektálás az arab-izraeli kapcsolatok normalizálásának végét jelentheti, felrúgja Izrael erőfeszítéseit az arab országokkal fenntartott kapcsolatok javítására. Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő- jelentette be az amerikai elnök a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen. A Kentucky állambeli Louisville városában a helyi önkormányzat egyhangúlag megszavazta az értesítés nélküli házkutatások betiltását. Az Egyesült államokban Seattle belvárosát fegyveresek kerítették hatalmukba, rendőröktől mentes „autonóm zónát” hirdetve. Bilincseket a földre hajítva tüntettek a párizsi Champs Elysées sugárúton francia rendőrök a szerintük rendőrellenes közhangulat és Christophe Castaner belügyminiszter megszólalásai miatt. Korábbi belga királyok szobrait rongálták meg Brüsszelben. Belga politikai pártok az ország bocsánatkérését sürgetik Kongótól a gyarmatosítás során okozott szenvedésért. Mivel London megerősítette, hogy nem kíván élni a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer kialakítására szánt átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségével, fel kell gyorsítani a tárgyalásokat - közölte Maros Sefcovic, az Európai Bizottság biztosa. Nemzetközi embercsempész-hálózatot számoltak fel a spanyol hatóságok és az Eurojust, az Európai Unió bűnügyi együttműködési szervének közreműködésével elfogták a banda tizenkét tagját is. A Líbia és Olaszország közti migrációs útvonalon munka ígéretével szállította Európába a prostitúcióra kényszerített nőket az a nigériai bűnszervezet, amelynek tíz tagját vette őrizetbe a szicíliai rendőrség. Sopronban fogta el a rendőrség azt a 45 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint június 5-én egy gumilövedékes gáz- és riasztófegyverrel meglőtt egy 72 éves nőt Miskolcon. Hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt indítványozta a rendőröket útról leszorító szír állampolgár letartóztatását a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség. Nyomozást rendelt el a rendőrség, miután ismeretlenek az országos tisztifőorvos, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében elektronikus leveleket küldtek elsősorban egészségügyi, állami intézményekbe és cégekhez. Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged magyar válogatott játékosa is bekerült a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjának álomcsapatába, melynek az edzője David Davis, a Telekom Veszprém trénere. Augusztus 19-én kerül sor Székesfehérváron a 10. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Pekingben jövő év márciusában rendezik meg a 2022-es téli paralimpia tesztversenyeit - közölte a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság.