Troll: Az a tragédia, hogy akiket hétről-hétre kiröhögünk – az az ellenzék elitje

A Hír TV Troll című adása ismét szedett egy csokorra valót a hét gyöngyszemeiből. Ami a lényeg: korrupció van, nincsen sajtószabadság, nincs jogállamiság, és még egy csomó probléma adódik. M. Dobos Marianne műsorvezető és vendégei – Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője, Szarvas Szilveszter, a Pestisrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa – azt vitatták meg, mit tudtunk meg a héten a haladó sajtóból? Vajon ősztől jön a feketeleves Orbánnak? Benne volt a rendszerben egy Hableány tragédia? A Fidesz szavazók tényleg a kommunizmusba vágynak? De azt is megvitatták, miként hazudott az Index – mondjuk ez nem hír náluk, de az adásban azért beszéltek róla. Ahogy még sok minden másról is.

„Nem szeretik a haladó sajtóbban Paul Ankát, legalábbis ami a fellépését illeti”

– kezdte bevezetőjében M. Dobos Marianne, utalva a népszerű amerikai slágerénekes minapi koncertjére, amelyen Orbán Viktornak énekelt, és Magyarország iránti tisztelete jeléül átírta egyik dalának szövegét is. Egyre „cikibb” lesz a magyar miniszterelnökkel szimpatizálni? – kérdezte a műsorvezető.

„Vagy Magyarországgal szimpatizálnia, akármekkora világsztár is. Azért Paul Ankáról ne felejtsük el, hogy a My Way című számot – aminek most megváltoztatta a szövegét – ő írta Frank Sinatranak. Tehát egy igazi dalíró világsztárról beszélünk. Nem semmi”

– reagált Pindroch Tamás.

„A liberális sajtónak nyilván jobban tetszene a Sex Pistolsnak azon videóklipje és száma amikor az énekes hamisan énekel és a végén előveszi a zsebéből a revolvert, majd agyonlövi a brit királyi családot. Ők egy ilyen verziót néznének szívesen, nem azt, hogy valaki Orbán Viktort dicsőíti. Ha ez történik, akkor azt azonnal szét kell szedni, mellkason kell rúgni – folyamatosan ezt csinálják”

– tette hozzá Szarvas Szilveszter.

Boros Bánk Levente kifejtette:

„Ezt nem tudják már jó ideje feldolgozni. Bármennyire is rimánkodtak az amerikai külügynek, sőt még Márki-Zay Péter is kint járt, Kész Zoltánnal együtt, hogy meggyőzze őket. Meg kell kérdezni Márki-Zay Pétert és Kész Zoltánt, vajon mennyire tekintették sikeresnek ezt az utat. De azóta, hogy kint jártak – nekem összeesküvés-elméletem van… – látványosan javultak egyébként a magyar-amerikai kapcsolatok. Tehát ha kis eszük lenne, és ez egy tanács, akkor ráülnének erre a sikerszériára és azt mondanák: ők intézték el, hogy ilyen jók a kapcsolatok. Na, mindegy. Azt se tudták feldolgozni, hogy idejött a Pompeo. Azt sem tudták feldolgozni, hogy Orbán Viktor a Fehér Házban járt. Ha jól emlékszem kilenc éve nem járt a nagykövetség ezen eseményén, ezt sem tudták megemészteni. Paul Ankára visszatérve: vérlázító az ő szempontjukból, amikor a szórakoztató iparból – ami hagyományosan liberális, Magyarországon abszolút, Amerikában is, tudjuk –, valaki szimpatizál a magyar miniszterelnökkel. De, amit kevesen tudnak: a My Way című szám az, amiről elnevezték a Sinatra-doktrínát, ami pedig a hidegháború végén a Gorbacsov vezette Szovjetuniónak volt az utolsó külpolitikai doktrínája. Azt volt hivatva kifejezni, talán Genagyij Geraszimov akkori szóvivő utalt rá, hogy Gorbacsov hozzáállása ez a My Way (Az én utam): szabadon engedik a Varsói Szerződés országait, mindenki járhatja a saját útját. (…) Ezért különösen pikáns, hogy az a Paul Anka, aki ezt a számot írta, Magyarországon Orbán Viktornak ezt a számot énekli, mert ő is a saját útját járja.”

Az adásban szó esett az ellenzék vérszegény parlamenti szerepléséről, ami olykor már a legjobb bohózatokat is lekörözi. Szarvas Szilveszter meglátását a másik két vendég is osztotta: az a tragédia, hogy akiket hétről-hétre kiröhögünk – az az ellenzék elitje. Kunhalmi Ágnest már a saját párttársai is kinevetik, hangzott el az adásban.

A továbbiakban téma volt Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztése, aki 80 évre titkosított katonai adatokat hozott nyilvánosságra. A műsor vendégi szerint Demeter Márta politikusként sem tehet meg bármit, a cselekedeteiért felelősséggel tartozik. Az ellenzéki sajtó pedig érzi, hogy ez az ügy védhetetlen.

„A tanulság röviden összefoglalva, hogy még politikusként sem kell hülyeséget csinálni. Ismerjük el, nehezen védhető, és mindig a reakciókból szűrhető le hogy is állunk ezzel a történettel. azért az ellenzék nem védi”

– fűzte hozzá Boros Bánk Levente.

Hír TV