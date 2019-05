Troll: A néppárti vezetők nem értik, hogy Orbán csak nyerhet

Sorsdöntőnek nevezte a május 26-i európai parlamenti választást a demokrácia, valamint az identitás és az önrendelkezés megőrzése szempontjából Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A bevándorláspárti erők legalizálni szeretnék a migrációt migránsvízummal, névtelen bankkártyákkal és állandó migrációs útvonalak nyitásával – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hangsúlyozta: a május 26-i EP-választáson az európai polgárok arról dönthetnek, hogy ezt az elhibázott migrációs politikát szeretnék folytatni vagy változtatni akarnak rajta. Bizalom nélkül nincs európai integráció - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter a Közép-Európa Európája című konferencián. Reformokra van szüksége az EU-nak, hogy meg tudja előzni a válságokat és válaszolni tudjon az új kihívásokra - mondta Beata Szydlo lengyel miniszterelnök-helyettes a Közép-Európa Európája című budapesti rendezvényen. Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének vállalnia kell a felelősséget azért, hogy Európába több mint másfél millió illegális bevándorló jött - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Frans Timmermans, a szocialisták európai csúcsjelöltje arra készül, hogy televíziós politikai vitán vegyen részt Orbán Viktorral - közölte Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője, aki felszólította a magyar miniszterelnököt, hogy fogadja el a felkérést. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elmondta: a kormányfő megköszönte a felkérést, de nem fogadta el a meghívást, mert nem volna helyes, ha Magyarország miniszterelnöke beleavatkozna Timmermans és Weber csúcsjelölt urak választási kampányába. Lefoglalhatja a rendőrség a Jobbik európai parlamenti ajánlóíveit - közölte Novák Előd. A Mi Hazánk Mozgalom még múlt héten tett feljelentést választási csalás miatt, mert többen azt állították: tudtuk nélkül szerepel az aláírásuk jobbikos íveken. A Jobbik és az LMP lehet az Európai Parlamenti választások vesztese - mondta Farkas Örs a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A politológus szerint az ellenzéki pártok következetlenül politizálnak, a választók viszont a biztos pontokat keresik. Már nyomtatják a május 26-i EP-választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok – közölte Pálffy Ilona. A Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta: a sajtóban megjelent információkkal ellentétben nem szavazhatnak levélben a romániai magyarok az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. A család, a helyi közösség és a nemzeti közösség jelenti Magyarország számára a túlélést – hangsúlyozta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Nem kér bocsánatot és magyarázkodik a Jobbik alelnöke, amiért disznóknak és gazembereknek nevezte a kormánypártok tagjait és az ország jelenlegi vezetőit - Stummer János nemrég egy nagykőrösi fórumon sértegette a Fidesz tagjait. Brüsszelnek az európai fiatal gazdákat és nem a bevándorlókat kell támogatnia, elfogadhatatlan, hogy a tervek szerint 2020 után csökkennének az európai uniós agrártámogatások - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Magyarország mezőgazdasági adottságaival akár 18-20 millió embert is képes lenne ellátni élelmiszerrel, ám ehhez jelentős fejlesztésekre van szükség - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyzetértékeléséből. Magyarország a világ tíz legvonzóbb befektetési célpontja között van – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Site Selection című amerikai szaklap jelentését idézve. A német tulajdonú Infineon Technologies vállalatcsoport 32 milliárd forintos beruházást hajt végre ceglédi gyárában, a fejlesztés 275 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter. A mentők keresztényi elvek - szeretet, szolidaritás, embertársaik gondjainak megértése - szerint végzik munkájukat - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a mentők napja rendezvényén, az Országházban. A magyarságnak itthon és külhonban is minden területen együtt kell dolgoznia azért, hogy a jövőben is az erősödő nemzetek sorába tartozzon - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az V. Székelyfesztivál megnyitóján, a budai Millenárison. Az Európai Uniónak júniusban meg kell nyitnia a csatlakozási tárgyalásokat Albániával, Magyarország számára elfogadhatatlan lenne, ha ez nem történne meg - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország arra fordítja az erejét, hogy erősítse a közép-európai együttműködést, és mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a romániai Kerelőszentpálon. Ismét megszavazta a szlovák parlament a nagy botrányt kavart himnusztörvényt - a korábban egyszer már jóváhagyott jogszabályt Andrej Kiska szlovák államfő vétózta meg és visszaküldte azt a parlamentnek, mert ellentétesnek találta a jogállamiság elvével. A szlovén kormány lebecsülte az emberek migrációval kapcsolatos félelmeit, a szavazók ezért a radikális csoportok felé fordulhatnak, amelyek így akár tíz százalékos támogatást is elérhetnek az EP-választásokon - írta a Delo című baloldali szlovén lap. A belga közegészségügyi hivatal a brüsszeli északi pályaudvaron és a szomszédos Maximilen parkban táborozó illegális bevándorlók között terjedő betegségek kockázataira figyelmeztetett. Az EP-választások után, május 28-án rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós tagállamok állam- és kormányfői, hogy megkezdjék az új tisztségviselők jelölési eljárását - jelentette be Donald Tusk, a testület elnöke. Ellentámadást indítottak a Szíria északi és északnyugati részén aktív lázadó csoportok, Hama tartományban összecsaptak a kormánykatonákkal. Az Egyesült Államok B-52-es nehézbombázókat vezényelt egy katari amerikai légi támaszpontra válaszul az Irán részéről, közelebbről meg nem nevezett, fenyegetésekre. A Srí Lankán húsvétvasárnap elkövetett merényletek elkövetői összeköttetésben álltak az Iszlám Állam terrorszervezettel - közölte a Srí Lanka-i vezérkari főnök. Peking mély sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikai fél 10 százalékról 25 százalékra emelte a 200 milliárd dollár értékű kínai árura kivetett vámtarifát, és kénytelen lesz ellenlépéseket tenni az ügyben. Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai férfi ellen az Anthem egészségbiztosító, illetve három másik, meg nem nevezett vállalat számítógépes rendszerének feltörése és adatlopás miatt. Szabadlábra helyezték Chelsea Manninget, az amerikai hírszerzés egykori elemzőjét, aki közel két hónapot töltött börtönben, amiért megtagadta a tanúskodást a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, Julian Assange ügyében folyó vizsgálatban. Az ír parlament, a világon másodikként, környezeti és klímaváltozási szükséghelyzetet jelentett be. Felborult egy teherautó az M0-son Vecsésnél - a kamion veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. Egy kisbusz és egy nyerges vontató ütközött össze a 4-es számú főút 68-as kilométerszelvényében, Cegléd térségében - a kisbuszban egy ember életét vesztette. Fának csapódott kisteherautójával és a helyszínen meghalt egy férfi a 4202-es út Mezőtúr és Túrkeve közötti szakaszán. Kamion gázolt el egy férfit, aki a leállósávban kereket cserélt Hajdúdorog közelében, az M3-as autópálya 211-es kilométerénél. Vádat emeltek egy nőket prostitúcióra kényszerítő svájci-magyar bűnszervezet három tagja ellen – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség. Korrupció miatt vádat emeltek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatóságának egyik korábbi főosztályvezető-helyettese ellen, aki két társával pénzért törölt adótartozásokat. Ipari mennyiségben gyártott, 25 millió forint értékű vágott és szárított dohányárut találtak az egyik szabolcsi településen illegálisan működő dohányüzemben a NAV pénzügyi nyomozói. Május 13-tól 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik. Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatta a csíkkarcfalvi Székelyföldi Jégkorong Akadémiát. Franciaország, Cagnes-sur-Mer: Babos Tímea bejutott az elődöntőbe a salakpályás tenisztornán. Karakas Hedvig bronzérmet szerzett a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának bakui állomásán. A magyar válogatott 3:2-re győzött az orosz csapat ellen az írországi U17-es labdarúgó Európa-bajnokságon, így százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább. A Szolnok 10:7-re győzött az első meccsen az Eger ellen a férfi vízilabda ob I rájátszásának két győzelemig tartó bronzmérkőzésén. Férfi kézilabda NB I: Ceglédi KKSE - MOL-Pick Szeged 29:37 Nagy László, a Telekom Veszprém válogatott kézilabdázója megerősítette nyári visszavonulását. Bejelentette visszavonulását Gyarmati Panka világkupagyőztes, junior világbajnok szabadstílusú hódeszkázó. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázni fog a Bajnokok Ligája és az Európa-liga döntőjének megrendezésére - jelentette be Csányi Sándor, a szervezet elnöke. Forma-1-es Spanyol Nagydíj: Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája volt a leggyorsabb a második szabadedzésen.