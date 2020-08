Troll: A balliberális szolidaritástól a baloldali független sajtóig

A koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: szeptember 1-jétől külföldi állampolgár csak indokolt esetben léphet be az országba, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 napig karanténba kell menniük, vagy két nap alatt kell két negatív tesztet produkálniuk. A Miniszterlenökséget vezető miniszter elmondta: a tranzitforgalmat biztosítják, a sportesemények esetére szigorúbb szabályok léptek életbe. 132 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5511-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en már meggyógyultak. Fidesz-frakció: A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is házi karanténba került, mert találkozott a hétvégén Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatóval, akinél koronavírus-fertőzést mutatott ki a teszt. Kimutatták a koronavírust Trócsányi László európai parlamenti képviselő szervezetében, jelenleg hatósági karanténban van, munkáját gyógyulásáig itthonról folytatja. Látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendeltek el a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két, idősek tartós bentlakásos ellátását biztosító telephelyén. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába, óvodába engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola, óvoda zavartalan működését veszélyeztetik - írja a hivatalos Koronavírus-oldal. Az MSZP bajba sodorta volna az országot, ha ők kormányoznak – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Menczer Tamás arra reagálva, hogy az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kérte a lélegeztetőgép-beszerzés ügyében. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közölte: Magyarország is részt vett a világban kialakult beszerzési versenyben, bárhogy is alakul a járvány második hulláma, minden védekezéshez szükséges eszközből lesz elegendő, így lélegeztetőgépből is. Már nem jelent gondot a magukat demokratikusnak nevező és a rasszizmust elítélő pártoknak beállni a korábban antiszemita véleményeket megfogalmazó Bíró László mögé, aki a teljes baloldal támogatásával indul az októberi időközi országgyűlési választáson. A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, melyben az NVB visszautasította a Jobbik nyilvántartásba vételét jelölőszervezetként a tiszaújvárosi időközi országgyűlési választáson. Szüntesse meg az iskolakezdésre a fővárosi sávlezárásokat Karácsony Gergely főpolgármester, valamint „fejezzék be az autósüldözést!” - írta Fürjes Balázs államtitkár a főpolgármesternek küldött levelében. Társadalmi konzultáció és szakmai vélemények alapján az iskolakezdés miatt várhatóan megnövekedő közlekedési terhelés figyelembevételével dönt a fővárosi vezetés az ideiglenes biciklisávok sorsáról - közölte Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes. Ezerkétszáz rászoruló család gyermekének ad tanszerekkel megtöltött iskolatáskát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csodacsoport Alapítvánnyal közösen szervezett gyűjtés eredményeként. Minden eddiginél több, nyolcvanezer gyermek vett részt a napközis Erzsébet-táborokban idén nyáron – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. KSH: A május-júliusi háromhónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 224 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt. KSH: A május-júliusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma az egy évvel korábbinál 1,7 százalékkal alacsonyabb, 4 millió 439 ezer volt, egy év alatt 79 ezerrel csökkent. A koronavírus-járvány első hónapjaiban látható volt, hogy az ipar és a kereskedelem egyes ágazatait nem azonos mértékben sújtja a válság, ezért volt szükség szelektív támogatások bevezetésére - jelentette ki Izer Norbert államtitkár. A magyar termék választásával Magyarország gazdaságát erősítik a vásárlók, biztosítják a családok megélhetését és hozzájárulnak a klímavédelemhez is - közölte Nagy István agrárminiszter. A Vidékfejlesztési Program több mint 12 milliárd forint értékű pályázati felhívásaival több mint 170 termelői piac létrehozását segítette a kormány – közölte Vitályos Eszter államtitkár. ITM: Megkezdődött a Tisztítsuk meg az Országot! projekt második lépése, a belföldi vasútvonalak környékének megtisztítása az illegális hulladéktól a MÁV Zrt. közreműködésével. Újabb személyek ellen vezet be szankciókat az Európai Unió a fehéroroszországi elnökválasztással kapcsolatban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Berlinben. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz államfő harckészültségbe helyeztette a hadsereg állományának felét arra hivatkozva, hogy a Nyugat fenyegeti az országot - jelentette a Belta hírügynökség. Ismét rohamrendőrök oszlattak tüntetőket a minszki Függetlenség terén. A következő hetekben döntő szakaszukba érkeznek a tárgyalások az Európai Unióból kilépett Nagy-Britannia és Brüsszel között - mondta Angela Merkel német kancellár. Párbeszédet szorgalmazott Athén és Ankara között a Földközi-tenger keleti medencéjében található földgázmezők miatt kiélesedett tengerjogi vita elsimítására Angela Merkel német kancellár. A görög hatóságok 55 migránst mentettek ki az Égei-tengerből, Rodosz sziget térségében. A lampedusai migránstábor kiürítésének hírére ismét érkeznek a migránscsónakok az olasz szigethez, péntekre virradóan tizenhat kötött ki. Már 24,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 830 ezer, a gyógyultaké pedig 15,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A rossz járványügyi mutatók miatt Koszovóban két héttel elhalasztották az iskolakezdést. Korábban már Montenegró és Észak-Macedónia is októberre halasztotta a diákok iskolába indulását a tanulók egészségének megvédése érdekében. Horvátországban az elmúlt 24 órában 357-tel nőtt a koronavírusos esetek száma. Változatlanul gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, ismét megdöntötte a korábbi rekordot az egy nap alatt regisztrált új betegek száma 2438 esettel. Romániában az utóbbi három hétben 1200 körül stabilizálódott a fertőzöttek napi átlaga, de az elmúlt 24 órában megdőlt a negatív rekord: egy nap alatt több mint 1500 új fertőzöttet regisztráltak. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 1276 új koronavírus-fertőzést regisztráltak. Olaszországban egy nap alatt 1462-vel nőtt a fertőzöttek száma. Romló egészségi állapotára hivatkozva bejelentette lemondását Abe Sindzó japán miniszterelnök. Az újraválasztására készüló jelenlegi amerikai elnök, Donald Trump elfogadta az elnökjelöltséget a republikánusok konvenciójának utolsó napján, ezzel immár formálisan is elnökjelölt. A június óta tartó esőzések és áradások következtében 45 ember vesztette életét, és több mint 226 ezren váltak hajléktalanná Nigerben. Fegyveresek megtámadtak egy pénzszállító furgont a franciaországi Lyonban, mintegy 9 millió eurót raboltak el. Két hétre leállt a Gyermekvasút, miután egy ifivezető koronavírus-tesztje pozitív lett - közölte a MÁV Zrt. Teljes látogatási tilalmat rendeltek el szombattól az egri Markhot Ferenc Kórházban. Látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház több telephelyén is. Magyar Közút: Szombaton Esztergomból indul a 826 kilométeres Tour de Hongrie, a Kékestetőn kijelölt célig zajló verseny útvonalán a közlekedők több helyszínen ideiglenes, teljes pályás mozgó forgalomkorlátozással találkozhatnak. A magyar csapat vereséget szenvedett az oroszoktól az első alkalommal kiírt online sakkolimpia negyeddöntőjében. A Gyöngyös hazai pályán 34:21-re legyőzte az északmacedón Butel Szkopje csapatát a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc első mérkőzésén. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Budakalász 35:24 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj második szabadedzésén. Októberben Budapesten folytatódik a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs sorozata, amely a koronavírus-járvány miatt állt le márciusban. Az Európai Súlyemelő Szövetség úgy döntött, hogy 2021-re halasztja az idei moszkvai Európa-bajnokságot.