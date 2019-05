Terc: Népirtás zajlik a keresztény közösségekben

Most meg kell védeni Európát! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára feltett videójában. Másfél millió aláírás gyűlt össze eddig Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontos európai programja mellett - jelentette ki Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője. Magyarország 15 éve lett teljes jogú tagja az Európai Uniónak. A KDNP szerint nekünk is tennünk kell azért, hogy a világ egyik legmeghatározóbb szövetsége maradhasson úgy, hogy benne minden nemzet megőrizhesse identitását, függetlenségét és erejét. DK: 15 éve vagyunk EU-tagok, de az EP-választáson múlik, hogy a jövő Európájában is ott leszünk-e. A Demokratikus Koalíció szerint a magyaroknak csak az Európai Egyesült Államokban van jövőjük. Gyurcsányné cége Brüsszeltől 100 millió forintokat kapott, hogy Brüsszel érdekeit képviselje – közölte a Fidesz. Puzsér Róbert a Jobbik majálisán kijelentette: Nem szavaz sem a Jobbikra, sem pedig az LMP-re a május 26-ai EP-választáson. A főpolgármester-jelölt annak ellenére sem voksol majd egyik pártra sem, hogy a Jobbik és az LMP is támogatja a „Sétáló Budapest” programját és indulását a főváros főpolgármesteri tisztségéért. A 2022-es választásokon kormányzásra tör a Mi Hazánk Mozgalom, amely a magyar haza megmaradásának utolsó esélye - jelentette ki Toroczkai László, a párt elnöke. A munkavállalók ellenségének nevezte a kormányt pártja városligeti majálisán Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. Az ellenzéki pártokat bírálta Thürmer Gyula a Munkáspárt majálisán. A pártelnök szerint nem számít baloldalinak az, aki a Jobbikkal szövetkezik és az sem, aki patkánynak nevezi azokat, akik nem szavaznak rá. Disznóknak és gazembereknek nevezte a kormánypártok tagjait és az ország vezetőit a Jobbik alelnöke. Stummer János nagykőrösi kampánybeszédében bizonygatta, hogy a Jobbik elpusztíthatatlan, mert a hazához való hűség tartja össze. Botka László Szeged szocialista polgármestere nem akart véleményt mondani arról, hogy pártársa Bangóné Borbély Ildikó patkányoknak nevezte a fideszes szavazókat. Botka László arról sem akart véleményt mondani, hogy Stummer János jobbikos politikus disznóknak nevezte a kormánypártok tagjait és az ország jelenlegi vezetőit. Vállalhatatlannak nevezte a szocialista Bangóné Borbély Ildikó kijelentését Farkas Örs politikai elemző. 2013 óta hatalmas ütemben bővül a kiskereskedelmi forgalom és a lakossági fogyasztás - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Ismét a Magyar Honvédség légiereje biztosítja - négy Gripen vadászgéppel és mintegy százfőnyi személyzettel - négy hónapon át a balti légtér védelmét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megdöbbentőnek és sokkolónak tartja, hogy Fionnuala Ní Aoláin, az ENSZ egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa egy terroristát menteget. Matteo Salvinit, a Liga olasz kormánypárt vezetőjét nevezte Európa jelenlegi legfontosabb emberének a migráció megállítása és az EU átalakítása terén Orbán Viktor miniszterelnök, akivel a La Stampa olasz lap készített interjút. Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes közölte: a határait és kultúráját védő Európa építésének érdekében látogat Magyarországra. A közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba 2004 után belépett tizenhárom ország varsói csúcstalálkozóján fogadtak el. Történelmi fontosságú pillanat volt az Európai Unió 15 évvel ezelőtti bővítése, amelynek során jórészt volt szocialista országok csatlakoztak a közösséghez - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Unió nem pénzkiadó automata, és Lengyelországnak nagyobb mértékben kell hozzájárulnia Európa jövőjéhez - jelentette ki Varsóban Jyrki Katainen, az Európai Bizottság alelnöke. Több demokráciára van szükség Európában, ezért növelni kell a nemzeti parlamentek szerepét - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök. A brit miniszterelnök szerint a parlament valószínűleg nem engedné meg a brit kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból. A brit miniszterelnök menesztette Gavin Williamsont a védelmi miniszteri tisztségből, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között. A munkanélküliséget a kor világméretű tragédiájának nevezte Ferenc pápa. Az Irán atomprogramjáról 2015-ben megkötött, többhatalmi megállapodás az összeomlás szélén áll az amerikai szankciók szigorítása miatt - jelentette ki Abbász Arágcsi külügyminiszter-helyettes. A húsvétvasárnapi, Srí Lanka-i terrortámadásokat feltehetően külföldön tervelték ki, és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet stratégiát válthatott, ami azt jelenti, hogy a jövőben kisebb országokat vesznek célba – hangsúlyozta a Srí Lanka-i elnök. Két hónapot ad az Afrikai Unió a szudáni hadseregnek, hogy civilekből álló kormánynak adja át a hatalmat - derül ki a szervezet közleményéből. Kubának nincsenek katonái Venezuelában - közölte Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter, válaszul arra, hogy Donald Trump amerikai elnök totális embargóval fenyegette meg a szigetországot a Maduro-rendszer katonai támogatása miatt. Az Egyesült Államok szükség esetén kész a katonai beavatkozásra Venezuelában, hogy véget vessen a felfordulásnak - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Nyolcezer méter alatt nem repülhetnek be amerikai polgári repülőgépek Venezuela légterébe. A tiltás - az Amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság közleménye szerint - visszavonásig és nemcsak légitársaságokra, hanem magángépekre is érvényes. Bejelentette a trón átvételét Naruhito, az új japán császár, aki azután lép trónra, hogy 85 éves édesapja - egészségi állapotára hivatkozva - lemondott. Ötven hét börtönbüntetésre ítélte egy londoni bíróság Julian Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítóját, a szabadlábon védekezés fejében megszabott bírósági megjelenési kötelem hét évvel ezelőtti megszegése miatt. Lövöldözés volt az észak-karolinai Charlotte nagyváros egyik egyetemén, az Egyesült Államokban, a tragédiának két halálos áldozata és négy sebesültje van. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. Karantén alá vonták Mongólia Bajan-Ölgij tartományának Ölgij körzetét, mert két emberrel minden valószínűség szerint pestis végzett - jelentette egy helyi híroldal. Kigyulladt a BKK autóbusza a Margitszigeten -a menetrend szerint közlekedő 26-os járat utasai időben leszálltak a buszról, senki sem sérült meg. Holttestet találtak a tűzoltók egy kisújszállási háztűznél. Fucsovics Márton legyőzte a brazil Thiago Monteirót a müncheni salakpályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Piros Zsombor bejutott a nyolcaddöntőbe az ostravai salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - HE-DO B. Braun Gyöngyös 30:33 A listavezető Zalaegerszeg 2:1-re győzött Cegléden a labdarúgó NB II 35. fordulójában, így bebiztosította feljutását az NB I-be. Iker Casillast, a Porto labdarúgócsapatának világ- és Európa-bajnok spanyol kapusát szívrohammal kórházba szállították, de túl van az életveszélyen.