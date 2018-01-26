2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Soros: Orbáné az ellenzék?

Hír TV

2018. január 26., péntek 17:00, frissítve: péntek 18:01

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Témák:

​– ​Könyörgök, ne őrüljünk meg teljesen!

​– ​S​oros​: Orbáné az ellenzék?

​– ​Macron és Merkel Davosból üzent az európai vezetőknek​.

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