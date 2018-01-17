2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Soros kitiltásán dolgozik a kormány

Hír TV

2018. január 17., szerda 18:25

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Témák:

– Sunnyog a kormány a befogadott menekültekről

– Soros kitiltásán dolgozik a kabinet

– Anyja sertéstelepét magyarázza Kósa

Hegedüs Szabolcs fogadta a betelefonálók hívásait.



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