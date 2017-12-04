2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Soros a választások befolyásolására készül?

Hír TV

2017. december 4., hétfő 18:30, frissítve: hétfő 18:35

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Témák:

– Soros a választások befolyásolására készül?

– Die Presse: A Jobbik nélkül nincs kormányváltás

– Fidesz: Új konzultációs rekord

A Tantusz december 4-i adása.

Hír TVvissza a címlapra
Csintalan SándorSoros GyörgyTantusz

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV