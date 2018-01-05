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Segítséget kér Simicskától a Fidesz

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2018. január 5., péntek 17:00, frissítve: péntek 17:45

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– Segítséget kér Simicskától a Fidesz

– Tavaly bírálták a kormányt, idén elmarad a professzorok évértékelője

 

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