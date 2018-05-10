– Quo Vadis Lázár János?

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA
6.30 - NEM MENEKÜL A JOBBIK A SZÁMVEVÕSZÉK GIGABÍRSÁGA ELÕL - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6.40 - MEGÁLLAPODÁS A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL - VENDÉG: TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER, FIDESZ-KDNP
7.40 - EURÓPA NAP - VENDÉG: PERGER ISTVÁN HELYETTES VEZETÕ, EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE
8.30 A PERONON: HILLER ISTVÁN VÁLASZTMÁNYI ELNÖK, MSZP
MEGVÁLASZTOTTA ORBÁN VIKTORT MINISZTERELNÖKNEK A KEDDEN MEGALAKULT ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS.
A PARLAMENT 134 IGEN, ÉS 25 NEM SZAVAZATTAL HOZTA MEG DÖNTÉSÉT.
FIDESZES ÉS KDNP-S KÉPVISELÕK KÖZÖTT MAGA ORBÁN VIKTOR IS BIZALMAT SZAVAZOTT MAGÁNAK.
ORBÁN VIKTOR: AZ EGÉSZ ORSZÁGOT, A NEMZET MINDEN POLGÁRÁT SZOLGÁLNOM KELL.
ORBÁN VIKTOR: ELÉRHETÕNEK TARTOM, HOGY MAGYARORSZÁG 2030-RA AZ UNIÓ ELSÕ ÖT OLYAN ORSZÁGA KÖZÉ TARTOZZON, AHOL A LEGJOBB ÉLNI.
JOBBIK: CSAK AZ FENYEGETÕZIK MINISZTERELNÖKKÉNT, AKI FÉL.
DK: ORBÁN VIKTOR ILLEGITIM MINISZTERELNÖK.
A VÁLASZTÁSOK RENDSZERSZINTÛ MANIPULÁLÁSA MIATT NEM VETT RÉSZT ORBÁN PARLAMENTI MEGVÁLASZTÁSÁN AZ MSZP-PÁRBESZÉD.
TÍZ MINISZTÉRIUMMAL MÛKÖDIK A KABINET DERÜLT KI A PARLAMENT HONLAPJÁRA FELTÖLTÖTT TERVEZETBÕL.
A FÖLDMÛVELÉSÜGYI TÁRCA AGRÁRMINISZTÉRIUM, MÍG A NEMZETGAZDASÁGI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NÉVEN MÛKÖDIK MAJD TOVÁBB.
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR MARADHAT TÁLLAI ANDRÁS, DE AZ ADÓÜGYEKET ELVEHETIK TÕLE MAGYAR IDÕK.
CSÁNYI SÁNDOR A LEGGAZDAGABB MAGYAR 320 MILLIÁRD FORINTOS BECSÜLT VAGYONÁVAL NAPI.HU.
MÉSZÁROS LÕRINC 280 MILLIÁRDDAL A MÁSODIK A NAPI.HU KIADVÁNYA SZERINT.
ALÁÍRTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST.
CSAK AKKOR INDUL A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT TARLÓS ISTVÁN, HA A BUDAPESTIEK KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJÁK MEG FÕPOLGÁRMESTERÜKET.
6 MILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÍTHET MÉLYGARÁZST A BUDAPESTI VÁROSLIGET ALÁ TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSA G7.
ALKOTMÁNYBÍRÓ: VISSZA KELL ADNI A JOGOT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYEKET IS VIZSGÁLHASSÁK.
1,7 MILLIÁRD FORINTÉRT REKLÁMOZOTT ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT AZ ÁLLAM AZ ATV-N ÁTLÁTSZÓ.
MÉGSEM ÉPÜL PLÁZA ÓBUDÁN, A BERUHÁZÁS A JELENLEGI FORMÁJÁBAN BIZTOSAN NEM FOG MEGVALÓSULNI.
A VÍZUMMENTESSÉG MEGSZÜNTETÉSÉVEL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT AZ AMERIKAIAK DIREKT36.
AZT KIFOGÁSOLJÁK, HOGY A KÖNNYÍTETT HONOSÍTÁS RENDSZERÉBEN BÛNÖZÕK IS HAMIS MAGYAR ÚTLEVÉLHEZ JUTHATNAK.
NEM LEHET VÁRNI AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTÁSÁVAL JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK.
TAXISTÜNTETÉS BÉNÍTOTTA MEG BELGRÁD KÖZPONTJÁT, A SOFÕRÖK A FUVARMEGOSZTÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELLEN TÜNTETTEK.
A ROMÁN MINISZTERELNÖK NEM MOND LE, AMÍG SZÁMÍTHAT PÁRTJA ELNÖKÉNEK, ÉS A KORMÁNYKOALÍCIÓNAK A TÁMOGATÁSÁRA.
HORVÁT MINISZTERELNÖK: HORVÁTORSZÁG ELKEZDHETI AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATÁT, AMELY TARTÓS ELÕNYÖKKEL JÁR VS.HU.
RAKÉTÁKAT LÕTTEK KI ÉJJEL SZÍRIÁBÓL A GOLÁN-FENNSÍKON ÁLLOMÁSOZÓ IZRAELI KATONÁKRA, DE SENKI NEM HALT MEG.
A HÁGAI BÍRÓSÁG 159 MILLIÓ DOLLÁR KÁRTÉRÍTÉS MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE OROSZORSZÁGOT AZ UKRAJNAI KRÍM-FÉLSZIGET ELCSATOLÁSÁÉRT.
A MEGVÁLASZTOTT ÖRMÉNY KORMÁNYFÕ KÉRÉSÉRE FELMENTETTÉK TISZTSÉGÉBÕL A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT VEZETÕJÉT, ÉS RENDÕRFÕNÖKÉT.
200 EZER EMBER MENEKÜLT EL OTTHONÁBÓL ETIÓPIA DÉLI RÉSZÉN, AZ ETNIKUMOK KÖZÖTTI ERÕSZAK MIATT.
LEGKEVESEBB KILENC KATONA MEGHALT A DÉL-SZOMÁLIAI RÉGIÓBAN, AMIKOR JÁRMÛVÜKKEL RÁHAJTOTTAK EGY ÚTSZÉLI ROBBANÓSZERKEZETRE.
AZ IZRAELI KATONAI SZÓVIVÕ SZERINT A RAKÉTÁKAT IRÁNIAK INDÍTOTTÁK.
AZ IZRAELI HADSEREG VÁLASZUL TÖBB IRÁNI KATONAI CÉLPONTOT TÁMADOTT SZÍRIÁBAN.
MEGÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA AZ ÉSZAK-KOREÁBÓL SZABADON ENGEDETT HÁROM AMERIKAI.
EZREK TÜNTETTEK AZ IMF-HITEL ELLEN AZ ARGENTÍN FÕVÁROSBAN.
HÁROM ÉS FÉL ÉVES CSÚCSRA UGROTT AZ OLAJ ÁRA, MIUTÁN TRUMP BEJELENTETTE A KILÉPÉST AZ IRÁNI ATOMEGYEZMÉNYBÕL.
EGYMÁSBA ROHANT EGY AUTÓ ÉS EGY TRÉLERT VONTATÓ KISBUSZ TATABÁNYA HATÁRÁBAN, EGY EMBER MEGHALT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI BUDAPEST VIII. KERÜLETÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
AUTÓS BALESETBEN MEGHALT EGY KERÉKPÁROS ESZTERGOM ÉS TÁT KÖZÖTT, A 11-ES UTAT LEZÁRTÁK.
TÖBB MINT 26 EZER DARAB GYÓGYSZERT PRÓBÁLT MAGYARORSZÁGRA CSEMPÉSZNI EGY SZERB FÉRFI RÖSZKÉNÉL.
KERÉKPÁROS ÁLRENDÕR PRÓBÁLT BÍRSÁGOLNI NYÍRACSÁDON, A RENDÕRÖK CSALÁS MIATT ELÕÁLLÍTOTTÁK.