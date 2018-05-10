2018. május 10.,
csütörtök, Ármin, Pálma napja

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Quo Vadis Lázár János?

Hír TV

2018. május 10., csütörtök 17:55, frissítve: csütörtök 18:06

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Témák:

– Quo Vadis Lázár János?

– Irány a vidék? Tényleg?

– Most jöttetek rá?

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