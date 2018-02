5.50 - REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ TESZÁRI NÓRA. 6.30 KIK LESZNEK A SZOCIALISTÁK BEFUTÓI? VENDÉG: HORVÁTH CSABA FÕVÁROSI FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP 6.40 - MEGOLDÁST KÍNÁLNAK A LAKHATÁSI VÁLSÁGRA VENDÉG: DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP 8.30 PERON - DÚL A SZÓHARC AZ LMP ÉS A DK KÖZÖTT. VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK TAGADJA A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG FIDESZES ELNÖKE, HOGY SZABÁLYTALANSÁGOKAT KÖVETTEK VOLNA EL A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYBIZNISZNÉL. KORÁBBAN A G7 PORTÁL JELEZTE, HOGY A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAM TELE VAN SZABÁLYTALANSÁGOKKAL. VISSZALÉPETT A KÉPVISELÕI JELÖLÉSTÕL ÉS KILÉPETT AZ MSZP-BÕL IS GYÖNGYÖS POLGÁRMESTERE. A MAGYAR NEMZET INFORMÁCIÓI SZERINT LEHETSÉGES, HOGY FODOR GÁBOR FOG INDULNI GYÖNGYÖSÖN. UKRÁNOKNAK KÉSZÍTHETTEK HAMIS OKIRATOKAT KORMÁNYTISZTVISELÕK, AZ ÜGYBEN 4 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE. DK: VALAMENNYI MAGYAR NYUGDÍJAT KAPÓ UKRÁN IRATAIT VIZSGÁLJÁK MEG! A JOBBIK A HAMIS PAPÍROKKAL RENDELKEZÕKET NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATNAK TARTJA. FELJELENTI A KORMÁNYT AZ LMP A PAKSI HITEL 24 MILLIÁRD FORINTOS ELÕTÖRLESZTÉSE MIATT. FIDESZ: SOKAKNAK NEM ÉRDEKE, HOGY MAGYARORSZÁG SAJÁT MAGA ÁLLÍTSON ELÕ ÁRAMOT. KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST A 3-AS METRÓ KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA. TÁRGYALNI SEM AKAR A TAO-RENDSZER KITERJESZTÉSÉRÕL A PARLAMENT GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE. UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL OSZTOTT SEGÉLYT CSALÁDOKNAK SAJÁT VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TASÓ LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR. OMBUDSMAN: FELÜL KELL VIZSGÁLNI A GYEREKEK KÜLFÖLDRE VITELÉNEK SZABÁLYOZÁSÁT. NVB: 77-RE EMELKEDETT A NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLÕSZERVEZETEK SZÁMA. 10 MRD FORINTOT FORDÍT A KÖLTSÉGVETÉSBÕL A KORMÁNY KISVASUTAK FELÚJÍTÁSÁRA 2018 ÉS 2020 KÖZÖTT. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ EU NYITVA ÁLL A NYUGAT-BALKÁN ELÕTT, DE EHHEZ REFORMOKRA VAN SZÜKSÉG. ROMÁN KÜLÜGYMINISZTER: STRATÉGIAI CÉL ROMÁNIA SZÁMÁRA A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG EU-CSATLAKOZÁSA. ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK JELEZTE, HOGY ALÁÍRJA A NAGY FELHÁBORODÁST KIVÁLTÓ HOLOKAUSZT-TÖRVÉNYT. A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ EURÓPAI ZSIDÓ SZÖVETSÉG A VITATOTT TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT. HAVAZÁS ÉS HIDEG IDÕ OKOZ FENNAKADÁSOKAT FRANCIAORSZÁG ÉSZAKI RÉSZÉN. A MUZULMÁNELLENES RASSZIZMUS ERÕSÖDÉSÉRE FIGYELMEZTET A NÉMETORSZÁGI MUSZLIM KÖZÖSSÉG. BEVEZETIK NÉMETORSZÁGBAN A 28 ÓRÁS MUNKAHETET A FÉM-, ÉS ELEKTRONIKAI IPARBAN. TÖBB MINT NÉGYSZÁZAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET TAVALY AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. USA: ÚJRARAJZOLHATJÁK A DEMOKRATÁKAT HÁTRÁNYOSAN ÉRINTÕ VÁLASZTÓKÖRZETEKET. MÍNUSSZAL INDULT A KERESKEDÉS A NEW YORK-I TÕZSDÉN, DE A LEGFONTOSABB INDEX, A DOW JONES NEM SOKKAL A NYITÁS UTÁN POZITÍVBA FORDULT. A HÉTFÕI ZUHANÁST AZ ÁZSIAI ÉS AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRPIACOK IS MEGÉREZTÉK. A LIBANONI VEZETÕK EGYÜTTESEN LÉPNEK FEL AZ IZRAEL JELENTETTE VESZÉLY ELLEN. CSAKNEM FÉLSZÁZAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET A SZÍRIAI KELET-GÚTÁT ÉRT LÉGICSAPÁSOKBAN. JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT HAZAKÜLDTEK 1200 BIZTONSÁGI ÕRT, A TÉLI OLIMPIA HELYSZÍNÉRÕL. ERÕS FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG TAJVAN ÉSZAKKELETI RÉSZÉT. TÖBB TUCAT EMBERT FERTÕZÖTT MEG HIV-VÍRUSSAL INDIÁBAN EGY FÉRFI, AKI ORVOSNAK ADTA KI MAGÁT. ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT NÉHÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI MEGYÉRE ÉS A FÕVÁROSRA ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ OMSZ SZERDA REGGELRE. TÛZ VOLT A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN, TÍZ EMBERT FÜSTMÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL KÓRHÁZBA VITTEK. A RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A 24 ÉVES FÉRFIT, AKI ENCSEN TÖBB PINCÉT IS FELTÖRT. ÖT ÉS FÉL ÉVRE ÍTÉLTEK EGY BUDAPESTI LÉPCSÕHÁZBAN ITTASAN LÖVÖLDÖZÕ, AZÓTA MÁR LESZERELT RENDÕRT. PERT VESZTETTEK A BÁBONY-MEGYERI GAZDÁK, AKIKNEK A FÖLDJÉT EGY ELMULASZTOTT FÖLDHIVATALI BEJEGYZÉS MIATT AZ ÁLLAM ELVETTE. TELJES LÁTOGATÁSI TILALMAT RENDELTEK EL SZERDÁTÓL A PÉCSI KLINIKÁKON.