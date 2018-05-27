Orbán: virul a demokrácia

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6.30 - TISZTÚJÍTÁS UTÁN AZ LMP - VENDÉG: KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖK, LMP
6.40 - KVÓTA-ÜGYBEN ESETT EGYMÁSNAK A BALOLDAL KÉT EP-KÉPVISELÕJE. - VENDÉG: NIEDERMÜLLER PÉTER EP-KÉPVISELÕ, DK
8.30 - A PERONON: MOLNÁR ZSOLT AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE.
ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU.
A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT.
ELKÉPZELHETÕNEK TARTJA TARLÓS ISTVÁN, HOGY MÉGSEM LESZ MOBILGÁT BUDAPEST RÓMAI-PARTI SZAKASZÁN.
BÍRÁLTA A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJÁT LÁZÁR JÁNOS.
KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON.
KOCSIS-CAKE OLIVIO, A PÁRBESZÉD PÁRTIGAZGATÓJA ÜL BE A PARLAMENTBE KARÁCSONY GERGELY HELYETT.
AZÉRT ADTA ÁT MANDÁTUMÁT KARÁCSONY GERGELY, HOGY ZUGLÓ POLGÁRMESTERE MARADHASSON.
ÖTEN JELENTKEZTEK BE AZ MSZP ELNÖKI TISZTSÉGÉRE A PÁRT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉN.
MESTERHÁZY ATTILA, KUNHALMI ÁGNES, TÓTH BERTALAN, BRÓDY GÁBOR ÉS SZANYI TIBOR JELEZTE INDULÁSI SZÁNDÉKÁT.
KDNP-FRAKCIÓVEZETÕ: A MAGUKAT LIBERÁLISOKNAK NEVEZÕK IGYEKEZNEK GYENGÍTENI A CSALÁDI, EGYHÁZI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGEKET.
AZ LMP ÚJ ELNÖKSÉGE LEGFONTOSABB FELADATÁNAK A PÁRT VIDÉKI HÁLÓZATÁNAK MEGERÕSÍTÉSÉT TARTJA.
SZÉL BERNADETTET ÉS KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNTOT VÁLASZTOTTÁK TÁRSELNÖKNEK AZ LMP TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN.
SZÉL BERNADETT: REMÉLEM MINDEN VITÁS KÉRDÉST RENDEZNI TUDUNK A PÁRTON BELÜL.
MAGYARORSZÁGON NEM SZÁMÍTHATNAK PÉNZBÜNTETÉSRE AZOK A KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK NEM TARTJÁK BE AZ ÚJ EURÓPAI ADATKEZELÉSI SZABÁLYOKAT.
ALÁZATRA ÉS BÛNBÁNATRA HÍVJÁK A REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÕK AZOKAT A POLITIKUSOKAT, AKIK SZERINTÜK GYÛLÖLETET SZÍTOTTAK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN.
MÛANYAGOK GYÁRTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉGET ALAPÍTOTT MÉSZÁROS LÕRINC KISEBBIK LÁNYA 24.HU.
ÁTADTÁK A SZEGEDI VADASPARK FÉLMILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSÁT, AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB ELEFÁNTHÁZÁT.
JÚLIUSTÓL DRÁGULHAT A PARKOLÁS BUDAPESTEN, HA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS SZERDÁN JÓVÁHAGYJA A KERÜLETEK JAVASLATÁT.
BULGÁRIA JÚNIUS VÉGÉIG SZERETNE ÁTTÖRÉST ELÉRNI AZ EURÓPAI MENEKÜLTPOLITIKAI VITÁBAN.
KUCIAK-ÜGY: BIZONYÍTÉKOKAT SEMMISÍTHETETT MEG A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÁLLÍTJA A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ CSALÁDJÁNAK ÜGYVÉDJE HVG.
FELFÜGGESZTETTÉK A VARSÓI PARLAMENTBEN NEGYVEN NAPJA FOLYÓ ÜLÕSZTRÁJKJUKAT A FOGYATÉKKAL ÉLÕK ÉS GONDOZÓIK.
A SZTRÁJKOLÓK TOVÁBBRA IS FENNTARTJÁK A JÁRULÉKOK EMELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSÜKET.
UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: STRATÉGIAI LÉTESÍTMÉNYEK FELROBBANTÁSÁT TERVEZTÉK A KMKSZ-SZÉKHÁZ TÁMADÓI KÁRPÁTALJÁN.
TÖBB, MINT FÉLMILLIÓ JÁRMÛVET IS VISSZAHÍVHAT A MERCEDES A DÍZELMOTOROK MIATT.
HATALMAS TÛZ ÜTÖTT KI EURÓPA MÁSODIK LEGNAGYOBB VIDÁMPARKJÁBAN, NÉMETORSZÁGBAN, A LÁNGOK ELOLTÁSÁN TÖBB SZÁZ TÛZOLTÓ DOLGOZOTT.
NÉGYSZER ANNYI, MINTEGY 20 EZER ELLENTÜNTETÕ FOGADTA BERLINBEN A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMETORSZÁGI PÁRTOT, AZ AFD-T.
HÁROM AMERIKAI, DÉLI ÁLLAMBAN SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK AZ ALBERTO-KÉNT ISMERT TRÓPUSI VIHAR MIATT.
FEJBE LÕTT EGY 20 ÉVES GUATEMALAI BEVÁNDORLÓT EGY AMERIKAI HATÁRÕR TEXASBAN, A LÁNY AZONNAL MEGHALT INDEX.HU.
ISMÉT SZEMÉLYESEN TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ ÉS A DÉL-KOREAI ELNÖK.
SZÖUL ÜDVÖZÖLTE A PÁRBESZÉD ÚJRAINDULÁSÁT WASHINGTON ÉS PHENJAN KÖZÖTT.
AZ IZRAELI LÉGIERÕ A HAMÁSZ ÁLLÁSAIT BOMBÁZTA A GÁZAI ÖVEZETBEN.
LEGKEVESEBB KÉTMILLIÓ EMBERT FENYEGET ÉHEZÉS AZ ASZÁLY MIATT AFGANISZTÁNBAN.
VISSZATÉR A MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTTBA NAGY LÁSZLÓ A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZÕ KÉT MÉRKÕZÉSÉRE.
UNOKÁJÁVAL UGROTT VONAT ELÉ EGY NÕ A HEVES MEGYEI HORTNÁL.
EGYMÁSBA FUTOTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ 51-ES FÕÚTON, HARTÁNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.
FELBORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 6-OS FÕÚTON, DUNASZENTGYÖRGYNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.