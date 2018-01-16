2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Orbán egy titkos Soros-ügynök?

Hír TV

2018. január 16., kedd 17:45, frissítve: kedd 18:11

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Témák:
– 1300 – Orbán egy titkos Soros-ügynök?
– Hódmezővásárhelyen a szocialistáknak nem ment el az eszük
– A magánnyugdíjpénztárakban 70 százalékos a hozam

A műsor elérhetőségei:
+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

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