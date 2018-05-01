2018. május 1.,
kedd, Fülöp, Jakab napja

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Orbán a Néppártnál

Hír TV

2018. május 1., kedd 18:00, frissítve: kedd 18:05

Témák:
– Elkezdődnek a kilakoltatások
– Orbán a néppártnál
– Mindjárt uniós választások

A műsor elérhetőségei:
0630 445 52 25
0630 445 52 27

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