– Orbán a néppártnál

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA.
6.30 - KILENCFÕSRE BÕVÜLT FRAKCIÓVAL KEZDI A PARLAMENTI MUNKÁT AZ LMP.
VENDÉG: KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ, LMP
6.40 - TISZTÚJÍTÁS ÉS FRAKCIÓALAKÍTÁS ELÕTT A JOBBIK.
VENDÉG: FARKAS GERGELY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
8.30 - A PERONON: HORVÁTH CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI FRAKCIÓVEZETÕJE
TÖBB NAGY SZAKSZERVEZETI KONFÖDERÁCIÓ KÖZÖSEN ÜNNEPLI MÁJUS ELSEJÉT.
A PÁRTOK KÖZÜL A MUNKÁSPÁRT, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A DK TART RENDEZVÉNYT A MUNKA ÜNNEPÉN.
A JOBBIK NEHÉZ ANYAGI HELYZETE MIATT NEM TARTOTTA MEG SZOKÁSOS MAJÁLISÁT.
DÚRÓ DÓRA TOROCZKAI LÁSZLÓ MELLETT INDULNA A JOBBIK ELNÖKI POSZTJÁÉRT.
A MOMENTUM TÜNTETÉST TART MÁJUS ELSEJÉN, "MARADUNK, ELLENÁLLUNK, VÁLTOZTATUNK!" SZLOGENNEL.
A PÁRBESZÉD MINDEN OLYAN KEZDEMÉNYEZÉS MÖGÉ ÁLL, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A RÓMAI PARTI MOBILGÁT MEGÉPÍTÉSÉT.
BOLDOGGÁ AVATTÁK SZOMBATHELYEN BRENNER JÁNOS EGYKORI CISZTERCI SZERZETEST, KERESZTÉNY VÉRTANÚT.
KÖZEL TELTHÁZZAL MÛKÖDTEK A BELFÖLDI SZÁLLODÁK A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN KÖZÖLTE A SZÁLLODASZÖVETSÉG.
TÜNTETÉS VOLT ÉJSZAKA AZ EIFFEL TÉRI SZÓRAKOZÓHELY ELÕTT, AHOVÁ NEM ENGEDTÉK BE A PARNO GRASZT ROMA ZENEKAR TAGJAIT.
LÁZÁR JÁNOS SZERINT A FIDESZEN BELÜL IS SZURKOLTAK ANNAK, HOGY MEGBUKJON HVG.HU.
ÖSSZEÜLNEK A BALOLDALI PÁRTOK, HOGY EGYEZTESSENEK KÉT BUDAPESTI KERÜLET IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL.
LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: MÉGSEM CSÖKKENTI JELENTÕSEN AZ UNIÓ A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉGNEK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSI ALAPOT.
TÖBB MINT SZÁZEZREN VONULTAK FEL A MUNKA ÜNNEPE ALKALMÁBÓL A MOSZKVAI VÖRÖS TÉREN.
TÖBB MINT 100 UBER-SOFÕRT VÁDOLNAK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN CNN.
BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLNIA A PEDOFÍLIÁVAL VÁDOLT AUSZTRÁL BÍBOROSNAK, GEORGE PELL-NEK.
A 76 ÉVES BÍBOROS EDDIG A LEGMAGASABB RANGÚ KATOLIKUS VEZETÕ, AKI BÍRÓSÁG ELÉ ÁLL.
HAZUGSÁGGAL VÁDOLJA AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK IRÁNT, MERT SZERINTE A PERZSA ÁLLAM TITOKBAN ATOMFEGYVER ELÕÁLLÍTÁSÁN DOLGOZIK.
SZÉGYENLETESNEK ÉS HAZUDOZÓNAK NEVEZTE BENJAMIN NETANJAHUT VÁDJAI MIATT AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM.
A NÉMET KORMÁNY MEGVIZSGÁLJA AZ IRÁNI ATOMPROGRAMRÓL SZÓLÓ IZRAELI INFORMÁCIÓKAT.
ELHALASZTOTTA AZ EU-T, KANADÁT ÉS MEXIKÓT ÉRINTÕ VÉDÕVÁMOK BEVEZETÉSÉRÕL SZÓLÓ DÖNTÉST DONALD TRUMP.
LEGKEVESEBB 24 EMBER MEGHALT NIGÉRIÁBAN, EGY MECSETBEN VÉGREHAJTOTT KETTÕS POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN.
A VENEZUELAI ELNÖK 155%-KAL EMELTE MEG A MINIMÁLBÉRT, DE A HIPERINFLÁCIÓ MIATT AZ EMBEREK ÉHEZNEK PORTFOLIO.HU.
KISZABADULT AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBÓL PERU VESZTEGETÉSSEL ÉS PÉNZMOSÁSSAL VÁDOLT VOLT ELNÖKE.
KIGYULLADT ÉS ÖSSZEDÕLT EGY FELHÕKARCOLÓ BRAZÍLIÁBAN, SAN PAOLÓBAN, EGY EMBER MEGHALT.
ÚJABB KUTATÁSSAL SEM TALÁLTÁK NYOMÁT A 2014-BEN ELTÛNT MALAJZIAI REPÜLÕGÉPNEK.
EGY TÖRVÉNY MIATT SKÓCIÁBAN HÁROMSZOROSÁRA EMELKEDETT AZ ALKOHOLOS ITALOK ÁRAINAK ALSÓ HATÁRA.
ÁTREPÜLT EGY HOMOKBUCKÁN, ÉS TÖBB NÉZÕT ELSODORT EGY LADA AZ ÁSOTTHALMI RONCSDERBIN, NYOLC EMBER MEGSÉRÜLT DELMAGYAR.HU.
140 KM/ÓRÁS SEBESSÉGNÉL BESZAKADT A GYÕRBÕL BUDAPESTRE TARTÓ SZEMÉLYVONAT PADLÓJA, SENKI NEM SÉRÜLT MEG.
VONATTAL KARAMBOLOZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZABADEGYHÁZÁN, A BALESETBEN AZ AUTÓ KÉT UTASA A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ AJKÁNÁL, A BALESETNEK NÉGY SÉRÜLTJE VAN.
TÖBB HEKTÁRON ÉGNEK AZ ERDÕK A PEST MEGYEI FARMOS, ÉS A SZABOLCS MEGYEI SZAKOLYNÁL.
KIGYULLADT EGY 3000 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETÛ JUHISTÁLLÓ A BORSOD MEGYEI SZÁSZFÁNÁL.