2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

14°

Mindnyájunknak el kell menni!

Hír TV

2018. március 30., péntek 17:45, frissítve: péntek 17:51

– Áldott húsvétot és áldott pészahot!
– Mindnyájunknak el kell menni!
– Ki lesz a következő?

A műsor elérhetőségei:
– 0630 445-52 25
– 0630 445 52 27

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV