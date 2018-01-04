2018. január 5.,
péntek, Simon napja

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Mi az Orbán-terv?

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2018. január 4., csütörtök 18:00, frissítve: csütörtök 18:02

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott

– Mi az Orbán-terv?

– A magyar energiaellátás egyötöde Mészáros Lőrincé

– Milyen fegyvereket vásárol a Fidesz a Soros elleni küzdelemhez?

A Tantusz január 4-i adása.

 

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