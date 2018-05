REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN 05:50-TÕL LAMPÉ ÁGNESSEL. 06:30 HAJNAL MIKLÓS A MOMENTUM SZÓVIVÕJE - TÉMA: TISZTÚJÍTÁS ELÕTT A MOMENTUM. 06:40 LAMBERT GÁBOR KOMMUNIKÁCIÓS VEZETÕ, MABISZ - TÉMA: ÚJ SZABÁLYOK AZ UTAZÓK BIZTONSÁGÁÉRT. 08:30 A PERONON: GRÉCZY ZSOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DK. ÁTFOGÓ SZIGORÍTÁST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK A PEDOFIL- ÉS SZEXUÁLIS BÛNÖZÕK ESETÉBEN. POLICY AGENDA: A MAGYAROK EGYNEGYEDE A LÉTMINIMUM ALATT ÉL. DK: A POFÁTLANSÁG CSÚCSA, AMIT A KORMÁNY A KLEBELSBERG-KASTÉLLYAL TETT. VALÓSZÍNÛLEG MEGSZÛNIK AZ EGYÜTT, A HÍRT SZABÓ SZABOLCS ÉS JUHÁSZ PÉTER IS MEGERÕSÍTETTÉK. VIZSGÁLÓDIK A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG A FIGYELÕ „SOROS-LISTÁJA” ÜGYÉBEN. VISSZAUTASÍTJA A MAGYAR KORMÁNY AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGÁNAK FELSZÓLÍTÁSÁT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG VISSZAVONÁSÁRA. KÉT ÉS FÉLSZERESÉRE NÖVELTE PROFITJÁT A KORMÁNYKÖZELI ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI CÉG. FEKETEFOGLALKOZTATÁSON KAPTÁK, MAJD NYUGTAADÁS ELMARADÁSÁVAL BUKOTT LE, MÉGSEM BÜNTETTÉK MEG EGY FILLÉRE SEM SZATMÁRY KRISTÓF CÉGÉT. VÖLNER PÁL: A PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL MÁSOK NE DÖNTHESSENEK MIGRÁCIÓS ÜGYEKBEN MAGYAR HÍRLAP. NÉBIH: NEM SZÁMÍTHAT ÁLLAMI KÁRTALANÍTÁSRA AZ AZ ÁLLATTARTÓ, AKI NEM JELENTI BE AZONNAL A SERTÉSPESTIS GYANÚS ESETET. PÉNTEKTÕL ÉLETBE LÉPNEK AZ EURÓPAI UNIÓRA, KANADÁRA ÉS MEXIKÓRA KIVETETT VÉDÕVÁMOK. HORVÁT RENDÕRÖK LÕTTEK RÁ EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ MIKROBUSZRA, KÉT GYEREK MEGSEBESÜLT. ELÕZETESEN MÁR MEGSZEREZTE A SPANYOL KORMÁNYFÕ LEVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁST AZ ELLENZÉKI SZOCIALISTA PÁRT. ÉSZAK-KOREÁBAN TÁRGYAL A TÉRSÉG HELYZETÉRÕL SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. LAVROV HIVATALOSAN MEGHÍVTA OROSZORSZÁGI LÁTOGATÁSRA KIM DZSONGUN ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORT. ASZAD: AZ AMERIKAI ERÕKNEK ELÕBB VAGY UTÓBB EL KELL HAGYNIUK SZÍRIA TERÜLETÉT. SZIGORÍTJA A VÍZUMKIADÁST KÍNAI ÁLLAMPOLGÁROK, ELSÕSORBAN DIÁKOK SZÁMÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. KÉTRENDBELI SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS NEMI ERÕSZAK MIATT VÁDAT EMELT EGY NEW YORK-I ESKÜDTSZÉK HARVEY WEINSTEIN FILMPRODUCER ELLEN. WEINSTEIN MEGTAGADTA A VALLOMÁSTÉTELT, AKÁR 25 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHAT. LEMONDOTT POSZTJÁRÓL ZINEDINE ZIDANE, A REAL MADRID LABDARÚGÓCSAPATÁNAK VEZETÕEDZÕJE. ELHUNYT KOVÁCS FERENC, A LABDARÚGÓ NB I-BEN SZEREPLÕ VIDEOTON FC TISZTELETBELI ELNÖKE, EGYKORI LEGENDÁS EDZÕJE. AZ MLSZ BEJELENTETTE, HOGY A HÉTVÉGI BAJNOKIK ORSZÁGSZERTE GYÁSZSZÜNETTEL KEZDÕDNEK A TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL ELHUNYT KOVÁCS FERENC EMLÉKÉRE. NEM JOGERÕSEN FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY ANYÁT, AKI A SZENTENDREI-SZIGETEN HASBA RÚGTA NEVELT GYERMEKÉT. LEZUHANT, MAJD KIGYULLADT EGY KISREPÜLÕGÉP POGÁNY KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK. TÛZ ÜTÖTT KI EGY HÉVÍZI SZÁLLODÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.