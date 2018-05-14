– Leekens gyorsan megértette Magyarországot

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6.30 - ÚJ TANULÁSI MÓDSZEREKET SÜRGET, ÉS KEMÉNYEN KRITIZÁLTA AZ OKTATÁSÜGYET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
VENDÉG: PLÉH CSABA, AZ MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VEZETÕJE
6.40 - SOKAN TÓTH BERTALANT TARTJÁK A LEGESÉLYESEBBNEK A TISZTÚJÍTÁSRA KÉSZÜLÕ MSZP ELNÖKI POSZTJÁRA, DE AKADHAT KIHÍVÓJA.
VENDÉG: TÓTH BERTALAN FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP
8.30 - A PERONON: GÉMESI GYÖRGY, GÖDÖLLÕ POLGÁRMESTERE
TÖBB MINISZTERJELÖLTET HALLGATNAK MA MEG AZ ORSZÁGGYÛLÉS BIZOTTSÁGAI KINEVEZÉSEIK ELÕTT.
VISSZAUTASÍTOTTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGY-MINISZTER, HOGY A KORMÁNY KÖZIGAZGATÁSI MUTYIT AKARNA LÉTREHOZNI.
TRÓCSÁNYI: BE KELL FEJEZNI A KÖZIGAZGATÁSI FELSÕBÍRÓSÁG LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS MUNKÁT.
ERÕSEBB ÉS SZÉLESEBB KÖRÛ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁST ÍGÉRT BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN ROGÁN ANTAL.
ROGÁN: JÚNIUSBAN KERÜLHET A PARLAMENT ELÉ A HETEDIK ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS ÉS A STOP SOROS-TÖRVÉNYCSOMAGOT.
ROGÁN BEJELENTETTE, HOGY A CIKLUS ELSÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓJA A DEMOGRÁFIAI FORDULATRÓL SZÓL MAJD.
HATÁROZOTT ELKÉPZELÉSEIM VANNAK A HONVÉDSÉG JÖVÕJÉRÕL MONDTA MEGHALLGATÁSÁN BENKÕ TIBOR.
KÁSLER MIKLÓS: AZ EMMI FELADATA, HOGY SEGÍTSEN ABBAN, HOGY AZ EMBER ÉLJEN JÓL ÉS SZÉPEN.
KÁSLER: MAGYAR HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLÕ, KORSZERÛ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ÉRTÉKTEREMTÕ KULTÚRA A CÉL.
A KONKRÉT VÁLASZOKAT HIÁNYOLTA KÁSLER MIKLÓS MINISZTERJELÖLTI MEGHALLGATÁSÁN A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ.
A TERMELÕK SZÁMÁRA KISZÁMÍTHATÓBB PIACI KÖRNYEZETET ALAKÍTANA KI A LEENDÕ AGRÁRMINISZTER, NAGY ISTVÁN.
NAGY ISTVÁN: A SERTÉSPESTIS ÚGY JUTOTT EL HEVES MEGYÉBE, HOGY EGY MIGRÁNS ELDOBOTT EGY SZENDVICSET, AMIT MEGEVETT EGY VADDISZNÓ.
KACSÁNAK NEVEZTE SEMJÉN ZSOLT AZ AMERIKAI VÍZUMMENTESSÉG MEGVONÁSÁRÓL SZÓLÓ HÍREKET.
NAVRACSICS TIBOR: NINCS RENDSZERSZINTÛ PROBLÉMA A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGGAL MAGYAR IDÕK.
KÓSA-ÜGY: NYÁR KÖZEPÉIG IS ELTARTHAT, MIRE KIADJÁK MAGYARORSZÁGNAK A CSENGERI ASSZONYT, AKIT CSALÁS MIATT TARTÓZTATTAK LE SVÁJCBAN.
LMP: A JOBBIKON KÍVÜLI ELLENZÉK MEGSEMMISÜLT VIDÉKEN.
TOROCZKAI LÁSZLÓ: A JOBBIK TISZTÚJÍTÁSA ELÕTT ÁTÍRT ALAPSZABÁLY A LEGDURVÁBB HABONYI IDÕKET IDÉZÕ LEJÁRATÁS ELLENEM.
ÚJABB 185 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGIRTÁS A HÉTEN KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM.
EZER FÖLÉ EMELKEDETT A CSALÁDI CSÕDVÉDELMI ELJÁRÁSOK SZÁMA - MAGYAR IDÕK.
VARSÓBAN TÁRGYALT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK.
LENGYEL KORMÁNYFÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLJAIT NEM VALÓSÍTHATJÁK MEG A KOHÉZIÓS ÉS AZ AGRÁRPOLITIKA ROVÁSÁRA.
EURÓPAI BIZOTTSÁG: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A VARSÓVAL FOLYTATOTT JOGÁLLAMISÁGI VITÁBAN, DE MÉG NEM ELEGENDÕ.
LEMONDOTT A HORVÁT GAZDASÁGI MINISZTER A PÉNZÜGYI GONDOKKAL KÜZDÕ AGROKOR KÖRÜLI LEGÚJABB BOTRÁNY MIATT.
KATALÓNIA ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTA A FÜGGETLENSÉGPÁRTI QUIM TORRÁT A BARCELONAI PARLAMENT.
AZ EU RENDELETET FOGADOTT EL AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN.
HÁBORÚRA SZÓLÍTOTT FEL AZ AL-KAIDA VEZETÕJE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE MIATT.
LEGKEVESEBB 40 HALOTTJA VAN A GÁZAI ÖVEZETNÉL KIROBBANT, IZRAELI KATONÁK ÉS A PALESZTIN TÜNTETÕK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKNAK.
CISZJORDÁNIÁBAN IS TÜNTETNEK AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE MIATT.
ÚJABB ÖNGYILKOS BOMBAMERÉNYLET VOLT INDONÉZIA MÁSODIK LEGNAGYOBB VÁROSÁBAN, EGY RENDÕRÕRSNÉL, LEGKEVESEBB 10-EN MEGSÉRÜLTEK.
KÉT EMBERT LETARTÓZTATTAK FRANCIAORSZÁGBAN A SZOMBATI KÉSELÉSES MERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
TÖBB EURÓPAI TERRORTÁMADÁSRA IS KÉSZÜLHET AZ ISZLÁM ÁLLAM MONDTA A BRIT TITKOSSZOLGÁLAT VEZETÕJE.
LEGKEVESEBB 26 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE A HÉTVÉGÉN AZ AFGANISZTÁN ÉSZAKI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRVIZEKBEN ÉS VILLÁMCSAPÁSOKBAN.
LEGKEVESEBB 41 EMBER HALT MEG AZ INDIA ÉSZAKI RÉSZÉN TOMBOLÓ ÚJABB ESÕZÉSEK ÉS HOMOKVIHAROK KÖVETKEZTÉBEN.
HUSZONNÉGY ÓRÁS SEBESSÉGELLENÕRZÕ AKCIÓT TART A RENDÕRSÉG KEDD REGGELIG.
VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI TAVALY NYÁRON FELGYÚJTOTTA SZÁLLÁSADÓJA MEZÕCSÁTI HÁZÁT.
ELÕÁLLÍTOTTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFIT ÓZDON, AKI EGY SZÓVÁLTÁS UTÁN KÉT EMBERT SZÚRT MEG KÉSSEL.
FEJSZÉVEL VÁGTA FEJBE TESTVÉRÉT EGY FÉRFI DETEKEN, A RENDÕRÖK ELÕÁLLÍTOTTÁK ÉS KIHALLGATTÁK.
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÉS OLDALÁRA BORULT EGY ÉLELMISZERT SZÁLLÍTÓ KAMION A 8-AS FÕÚTON, SZENTGOTTHÁRDNÁL.
EMELI BRUTTÓ 7 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 8 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL.
A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 388 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 397 FORINTRA EMELKEDIK.