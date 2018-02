5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - LURKÓK A KAMPÁNYBAN. VENDÉG: GY. NÉMETH ERZSÉBET FÕVÁROSI KÉPVISELÕ, DK 6:40 - CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS A KOORDINÁLT JELÖLTÁLLÍTÁSÉRT. VENDÉG: NÉMETH ESZTER CIVIL AKTIVISTA 8:30 - PERON - LISTÁS HELYEN. VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK ELFOGULTSÁGGAL VÁDOLJA AZ UNIÓ CSALÁS ELLENI HIVATALÁNAK MAGYAR ELLENÕREIT LÁZÁR JÁNOS. ELIOS-ÜGY: A ZALAEGERSZEGI KÖZVILÁGÍTÁSI TENDERT IS A TIBORCZ ISTVÁNHOZ KÖTHETÕ CÉGRE SZABTÁK - 24.HU. 3 MILLIÁRD FORINTÉRT ADTA EL A MINISZTERELNÖK VEJE 2015-BEN A KÖZVILÁGÍTÁSI TENDEREKET SORRA NYERÕ ELIOS ZRT. FELÉT - G7.HU. AZ ÖSSZES ELIOS-ÜGYBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEN KIKÉRI AZ MSZP A CSALÁSGYANÚS SZERZÕDÉSEKET. MISKOLCON IS A MINISZTERELNÖK VEJE VÉGEZTE A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSÉT, OTT A JOBBIK PRÓBÁLJA KIKÉRNI A SZERZÕDÉSEKET. CSÜTÖRTÖKÖN TÜNTETÉST TARTOTT A TIBORCZ-ÜGY MIATT A SZABADSÁG TÉRNÉL A MOMENTUM. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG EGYÜTTES ÜLÉSÉT KEZDEMÉNYEZI A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN AZ LMP. LATTMANN TAMÁS LETT A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT ÉS SZÖVETSÉGESEINEK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. BELSÕ VIZSGÁLAT UTÁN TETT FELJELENTÉST A RENDÕRSÉGEN A FERENCVÁROSI VIP-PARKOLÁS ÜGYÉBEN BÁCSKAI JÁNOS POLGÁRMESTER. 10 ÉVE NEM VOLT BÉREMELÉS, EZÉRT CSÜTÖRTÖKTÕL 5 NAPON ÁT SZTRÁJKOLNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK. 75 MILLIÁRD FORINTÉRT VÁSÁROL KATONAI REPÜLÕGÉPEKET, AZ EGYHÁZAKNAK PEDIG 7,5 MILLIÁRD FORINTOT AD A KORMÁNY - NAPI.HU. INGYEN KAPTA MEG A KORMÁNYTÓL A MUNKÁSPÁRT EGYKORI SZÉKHÁZÁT AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG - MAGYAR NARANCS. CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN DÖNTHETNEK A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGRÓL - HVG.HU. AZ EURÓPA TANÁCS EMBERI JOGI BIZTOSA AGGODALMÁT FEJEZTE KI A TÖRVÉNYCSOMAGGAL KAPCSOLATBAN. KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS TÖRTÉNT BALATONSZEMESEN, AHOL A VASÚT FELÚJÍTÁSÁT VÉGZI MÉSZÁROS LÕRINC EGYIK CÉGE. MEGTARTOTTÁK MAGYARORSZÁG ÉS A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG ELSÕ MINISZTERELNÖKI TALÁLKOZÓJÁT CSÜTÖRTÖKÖN BUDAPESTEN. PÁRTJA NYOMÁSÁRA LEMONDOTT JACOB ZUMA DÉL-AFRIKAI ELNÖK. 17 EMBERT MEGÖLT EGY FLORIDAI DIÁK ABBAN AZ INTÉZMÉNYBEN, AHONNAN NEMRÉG KICSAPTÁK. AZ ÁMOKFUTÓ ELLEN TIZENHÉT RENDBELI, ELÕRE MEGFONTOLT GYILKOSSÁG MIATT EMELNEK VÁDAT. NÉMET-TÖRÖK VISZÁLY - MERKEL: NÉMETORSZÁG JAVÍTANÁ KAPCSOLATAIT TÖRÖKORSZÁGGAL. A JOBBKÖZÉP KOALÍCIÓ GYÕZELMÉT JÓSOLJÁK AZ OLASZORSZÁGI VÁLASZTÁSOK ELÕTTI UTOLSÓ FELMÉRÉSEK. TÖBB MINT HÁROM ÓRÁN ÁT TÁRGYALT ERDOGAN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL CSÜTÖRTÖKÖN. TAGADTA A SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEKET AZ OXFAM BOTRÁNYBA KEVEREDETT VOLT HAITI IGAZGATÓJA. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: ÖT OROSZ ÁLLAMPOLGÁR HALT MEG AZ AMERIKAI KOALÍCIÓ CSAPÁSÁBAN SZÍRIÁBAN. OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS - MOSZKVA: A NYUGAT BEAVATKOZIK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. ROMÁNIA NAGY MOZGÉKONYSÁGÚ RAKÉTATÜZÉRSÉGI RENDSZEREKET VÁSÁROL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKTÓL. NEM ÉRTENEK EGYET AZ UNIÓS KÜLÜGYMINISZTEREK A NYUGAT-BALKÁN INTEGRÁCIÓJA ÜGYÉBEN. KÉT ÚJ PARANCSNOKSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL DÖNTÖTTEK A NATO-TAGORSZÁGOK VÉDELMI MINISZTEREI BRÜSSZELBEN. A POLITIKAI REFORMOK SZÜKSÉGESSÉGÉRÕL IGYEKSZIK MEGGYÕZNI TÖRÖKORSZÁGOT AZ ET FÕTITKÁRA. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: HAMAROSAN JÖNNEK AZ ÚJ OROSZELLENES AMERIKAI SZANKCIÓK. MADURO: AZ ELLENZÉK RÉSZVÉTELE NÉLKÜL IS MEGTARTJÁK AZ ELNÖKVÁLASZTÁST VENEZUELÁBAN. A KOMMUNISTA VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG VEZETÕJE LETT NEPÁL ÚJ MINISZTERELNÖKE. A KORALLZÁTONYOKKAL ELLENTÉTBEN A KAGYLÓZÁTONYOK MÁR CSAKNEM TELJESEN ELTÛNTEK. SZEMÉLYAUTÓ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT A 8-AS FÕÚT JÁNOSHÁZÁT ELKERÜLÕ RÉSZÉN, TELJES ÚTZÁR VAN ÉRVÉNYBEN. KIUGROTT EGY NYOLCADIK EMELETI PANELLAKÁSBÓL EGY 37 ÉVES FÉRFI HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN, BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. KIRABOLTAK EGY ÉKSZERBOLTOT BUDAPESTEN, A XI. KERÜLETI BOCSKAI ÚTON, A RENDÕRSÉG HELYSZÍNEL. SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL ÉS EMBERÖLÉSSEL VÁDOLJÁK A HARMAT UTCAI GYILKOST. FELOLDOTTÁK A KORLÁTOZÁSOKAT A BUDAPEST-DEBRECEN-NYÍREGYHÁZA-ZÁHONY VASÚTVONALON. EGY MAGYAR FÉRFI ÉLETÉT VESZTETTE EGY SÚLYOS AUTÓBALESETBEN, BÉCSBEN. ÕRIZETBE VETTÉK AZT A 20 ÉVES FÉRFIT, AKI KÉSSEL FELFEGYVERKEZVE RABOLT KI EGY GYÕRI ÜZLETET.