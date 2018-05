REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5.50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ FARKAS KRISZTINA. 6.30 ELÉGEDETLEN KÁSLER MIKLÓS MINISZTERI MEGHALLGATÁSÁVAL AZ MSZP - VENDÉG: KORÓZS LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. 6.40 GYÛLNEK AZ ALÁÍRÁSOK AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY ELLEN - VENDÉG: KOVÁCS KÁZMÉR A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ELNÖKHELYETTESE. 8.30 PERONON: TOROCZKAI LÁSZLÓ ÁSOTTHALOM POLGÁRMESTERE, JOBBIK. CÁFOLJA A KÍNAI KÖZÖSSÉGI OLDALON REKLÁMOZOTT, BEVÁNDORLÁSI PROGRAM LÉTÉT A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT. MSZP: A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY MAGA A HAZAÁRULÁS, FOLYTATÁSÁVAL A LOPÁST VISZI TOVÁBB A FIDESZ. FELSZÁMOLNÁ ÉS ÚJJÁSZERVEZNÉ AZ MSZP-T SZANYI TIBOR MAGYAR NARANCS. KOROM FERENC ÁTVETTE A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI KINEVEZÉSÉT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL. ORBÁN VIKTOR: A FIATALOK KATONAI PÁLYA FELÉ TERELÉSE KELL, LEGYEN A HONVÉDSÉG FÕ CÉLJA. RENDÕRÖKET HÍVTAK VISSZA A SZERB-MAGYAR HATÁRRÓL A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ENYHÜLÉSE MIATT. SÜLI JÁNOS: BÁRMIKOR, TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜL KIVÁLTHATÓ A PAKSI BÕVÍTÉST FINANSZÍROZÓ OROSZ HITEL. DK: HA MAGYARORSZÁG NEM CSATLAKOZIK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ, KOMOLY EU-S TÁMOGATÁSOKTÓL ESIK EL AZ ORSZÁG. BÕVÜL A KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI TÁRCA FELADATKÖRE MONDTA BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN SZIJJÁRTÓ PÉTER. HARMINCADIK RÁDIÓJÁT VETTE MEG ANDY VAJNA: A KORMÁNYBIZTOS EGY KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ÉS KÖRNYÉKÉN MÛKÖDÕ ADÓT KEBELEZETT BE. NAV: SZÛK EGY HÉT MÚLVA LEJÁR AZ SZJA-BEVALLÁS HATÁRIDEJE. A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN NYERT EL EGY ÚTÉPÍTÉSI GIGAPROJEKTET A DUNA ASZFALT G7. RENDÕRÖKET HÍVTAK VISSZA A SZERB-MAGYAR HATÁRRÓL A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ENYHÜLÉSE MIATT. A PALESZTIN HATÓSÁG HAZARENDELTE 4 UNIÓS NAGYKÖVETÉT, A MAGYARORSZÁGIT IS. A VISSZAHÍVÁS AZT A 4 ORSZÁGOT ÉRINTI, MELYNEK KÉPVISELÕI RÉSZT VETTEK A JERUZSÁLEMI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG MEGNYITÁSA ELÕTT. KOMOLY BÍRÁLATOKAT FOGALMAZOTT MEG A MAGYARORSZÁGI HELYZET KAPCSÁN AZ EURÓPAI PARLAMENT KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELNÖKI CSÚCSTALÁLKOZÓ LEMONDÁSÁVAL FENYEGET ÉSZAK-KOREA, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK RAGASZKODIK AHHOZ, HOGY LEMONDJON ATOMFEGYVEREIRÕL. A JÖVÕ HÉTEN AZ EURÓPAI PARLAMENT ELÉ ÁLLHAT MARK ZUCKERBERG A CAMBRIDGE ANALYTICA BOTRÁNY MIATT. HÁBORÚS BÛNNEK MINÕSÍTETTE A PALESZTIN ENSZ-NAGYKÖVET A GÁZAI-ÖVEZETBEN HÉTFÕN TÖRTÉNTEKET. SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYT VITT A GÁZAI ÖVEZETBE AZ IZRAELI HADSEREG. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: JERUZSÁLEMNEK KÉT ÁLLAM, PALESZTINA ÉS IZRAEL FÕVÁROSÁNAK KELL LENNIE. FERENC PÁPA PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTTA FEL A SZENTFÖLDÖN ÚJBÓL FELLÁNGOLÓ ERÕSZAK ÉRINTETT FELEIT. AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ELÍTÉLTE A KRÍMBE VEZETÕ KERCSI HÍD MEGÉPÍTÉSÉT. OROSZ LAP: A LABDARÚGÓ-VB ELLEN KÉSZÜLÕ TERRORTÁMADÁSOKAT AKADÁLYOZOTT MEG AZ FSZB. EUROSTAT: MINTEGY 31 EZER KÍSÉRÕ NÉLKÜLI KISKORÚ KÉRT MENEDÉKET TAVALY AZ EU-BAN. NEM LEHET NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI A KURT COBAIN HALÁLA UTÁN KÉSZÜLT FOTÓKAT. EMELI BRUTTÓ 4 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL NYRT. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT AZ A FÉRFI, AKI A GYANÚ SZERINT VASÁRNAP MEGKÉSELT KÉT FÉRFIT ÓZDON. FELMENTETTÉK A HÛTLEN KEZELÉS VÁDJA ALÓL NYÍRBOGDÁNY POLGÁRMESTERÉT.