2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Kósa hamisítással vádolja a közjegyzőt?

Hír TV

2018. március 20., kedd 17:00, frissítve: kedd 17:51

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Témák:

– A tudós, kutató-fejlesztő Rogán.

– Kósa hamisítással vádolja a közjegyzőt?

– Ahmed H.-nak nem jár a védelem?

– Nem félünk!

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