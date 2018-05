SÜLI JÁNOS: BÁRMIKOR, TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜL KIVÁLTHATÓ A PAKSI BÕVÍTÉST FINANSZÍROZÓ OROSZ HITEL. BÕVÜL A KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI TÁRCA FELADATKÖRE MONDTA BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN SZIJJÁRTÓ PÉTER. SZIJJÁRTÓ: A HATÁRON TÚL ÉLÕ MAGYAROK KÉPVISELETE TOVÁBBRA IS A KÜLPOLITIKA FONTOS FELADATA MARAD. VARGA MIHÁLY: FEGYELMEZETT KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKÁT FOLYTAT AZ ÚJ KORMÁNY. GULYÁS GERGELY: AZ UNIÓS TAGSÁG AZONOS A NEMZETI ÉRDEKKEL. A MAGYAR KORMÁNY TOVÁBBRA SEM TÁMOGATJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG LÉTREHOZÁSÁT JELENTETTE KI TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ. PALKOVICS LÁSZLÓ: AZ ÚJ MINISZTÉRIUM LEGFÕBB FELADATA A MAGYAR KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA. NAGY ISTVÁN: ÖNÁLLÓ ÁLLAMTITKÁRSÁGOT KAP A KÖRNYEZETÜGY AZ ÚJ AGRÁRTÁRCÁNÁL. EGY BUDAPESTI BISZTRÓBAN TALÁLKOZOTT EGYMÁSSAL MÉSZÁROS LÕRINC ÉS ORBÁN VIKTOR VEJE, TIBORCZ ISTVÁN 444.HU. AZT NEM TUDNI, HOGY A MILLIÁRDOS VÁLLALKOZÓK MIRÕL EGYEZTETTEK. BESZÜNTETI BUDAPESTI MÛKÖDÉSÉT ÉS BERLINBE KÖLTÖZIK A SOROS-ALAPÍTVÁNY. A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKET EZENTÚL IS UGYANÚGY TÁMOGATNI FOGJA AZ ALAPÍTVÁNY - MONDTA AZ ALAPÍTVÁNY SZÓVIVÕJE. A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY A SOROS GYÖRGY ELLENI KORMÁNYZATI PROPAGANDA ÉS A CIVILEK ELLENI BÁNÁSMÓD MIATT TÁVOZIK. A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM KIVÁR, HOGY A KORMÁNY ALÁÍRJA-E A NEW YORK ÁLLAMMAL KIVÍVOTT MEGÁLLAPODÁST. GUARDIAN: HA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT NEM GYAKOROLT VOLNA NYOMÁST ORBÁN VIKTORRA, MÁR TAVALY BEZÁRTA VOLNA A CEU-T. DER STANDARD: ORBÁN VIKTORNAK NINCS OKA AZ ÜNNEPLÉSRE A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ELKÖLTÖZÉSE MIATT. DIE PRESSE: AZ ALAPÍTVÁNY ELKÖLTÖZÉSE AZT JELENTI, HOGY SOROS GYÖRGY ENGEDETT A POLITIKAI NYOMÁSNAK. SZEMÉLYESEN KÉRT BOCSÁNATOT ÁDER JÁNOS A REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÕKTÕL A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE UTÁN ÕKET ÉRT TÁMADÁS MIATT. ALAPVETÕ JOGOK BIZTOSA: ALAPJOGOKAT SÉRT, HOGY NEM VIZSGÁLTÁK KI A KÓRHÁZI FERTÕZÉSEK MIATTI BEJELENTÉSEKET. HARMINCADIK RÁDIÓJÁT VETTE MEG ANDY VAJNA: A KORMÁNYBIZTOS EGY KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ÉS KÖRNYÉKÉN MÛKÖDÕ ADÓT KEBELEZETT BE. TÖBB OKBÓL IS KOMOLY BÍRÁLATOKAT FOGALMAZOTT MEG A MAGYARORSZÁGI HELYZET KAPCSÁN AZ EP NÕJOGI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA. MEGNYÍLT IZRAEL TISZTELETBELI KONZULÁTUSA DEBRECENBEN. IZRAELI MINISZTERELNÖK: AZ ÖNVÉDELEM VEZÉRELTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN VÉGREHAJTOTT MÛVELETEI SORÁN. AZ ENSZ NEM FOGADJA EL IZRAEL MAGYARÁZATÁT A GÁZAI VÉRONTÁSRA, BERLIN ÉS LONDON VIZSGÁLATOT KÖVETEL. TÖRÖK KORMÁNYFÕ: A MUZULMÁN ORSZÁGOKNAK FELÜL KELL VIZSGÁLNIUK KAPCSOLATAIKAT IZRAELLEL. BELGA KÜLÜGYMINISZTER: ELFOGADHATATLANOK A GÁZAI ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEK. A BRÜSSZELBE DELEGÁLT IZRAELI NAGYKÖVET TERRORISTÁKNAK NEVEZTE A TÖBB MINT ÖTVEN HALOTTAT. A KIJELENTÉS MIATT A BELGA KÜLÜGYMINISZTER BEKÉRETTE A NAGYKÖVETET. KÍNA AGGÓDIK A GÁZAI ÖVEZETNÉL TÖRTÉNTEK MIATT, ÉS ÖNMÉRSÉKLETRE SZÓLÍTJA IZRAELT. FELAVATTA A KRÍMI-HÍD KÖZÚTI RÉSZÉT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. EU: A KERCSI-SZOROSON ÁTÍVELÕ HÍD MEGÉPÍTÉSE UKRAJNA TERÜLETI EGYSÉGÉNEK MEGSÉRTÉSE. A KATALÓNIAI ÁLLAMI BEAVATKOZÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL AZ ÚJ KATALÁN ELNÖK. BÛNPÁRTOLÁS MIATT NÉGY HÓNAPOS BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK MA JING-CSIU VOLT TAJVANI ELNÖKÖT. MÛHOLDFELVÉTELEK TANÚSÁGA SZERINT MEGKEZDTE NUKLEÁRIS TESZTTELEPÉNEK BEZÁRÁSÁT ÉSZAK-KOREA. VÉGET ÉRT A RENDÕRSÉG ORSZÁGOS SEBESSÉGELLENÕRZÉS-MARATONJA. A RENDÕRÖK 1071 HELYSZÍNEN 4268 ALKALOMMAL MÉRTEK SEBESSÉGTÚLLÉPÉST. MEGSÉRÜLT A FELSÕVEZETÉK A KELETI PÁLYAUDVARON, EMIATT TÖBB VASÚTVONALON IS JELENTÕS KÉSÉSEKRE KELL SZÁMÍTANI. 121 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY GYÕRI FÉRFINÉL, TOVÁBBI KÉT EMBERT IS ELÕÁLLÍTOTTAK. EGY EMBER MEGHALT, NÉGY PEDIG MEGSÉRÜLT, MIKOR EGY AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZTEK SÜLYSÁP ÉS KÓKA KÖZÖTT. EMELI BRUTTÓ 7 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 8 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 388 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 397 FORINTRA EMELKEDIK.