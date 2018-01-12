– Ki az az 1300?

SZTRÁJKOLTAK A KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK, BÉREMELÉST SZERETNÉNEK, MERT 10 ÉV ÓTA EZ RENDRE ELMARADT.
A FIDESZ KORMÁNYELLENES AKCIÓNAK TARTJA A TILTAKOZÁST.
BOROS PÉTERNÉ ELNÖK, MKKSZ: EZ NEM POLITIKAI AKCIÓ, ITT EGYSZERÛEN A MEGÉLHETÉSRÕL VAN SZÓ.
KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD, A NÉVSORT KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK-JELÖLT VEZETI.
LMP: A VÁLASZTÁS TÉTJE AZ OLIGARCHÁK ÉS A MAGYAR CSALÁDOK JÖVÕJE.
NGM: AKÁR KÉTÉVES RÉSZLETFIZETÉS IS KÉRHETNEK AZ ÁSZ-BÜNTETÉSRE A PÁRTOK A NAV-TÓL.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A DK AZ UKRAJNÁBÓL ÁTJELENTKEZÕK MAGYAR NYUGDÍJA ELLEN.
FENNAKADT AZ EU CSALÁS ELLENI HIVATALÁNAK VIZSGÁLATÁN A MINISZTERELNÖK EGYIK VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK A VOLT CÉGE, AZ ELIOS ZRT., AZ OLAF JOGI LÉPÉSEKET AJÁNL - WALL STREET JOURNAL.
FAZEKAS GÉZA: A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG MEGKAPTA AZ OLAF AJÁNLÁSÁT AZ ELIOS-ÜGYBEN.
MÉSZÁROS LÕRINC EGYIK ÜZLETTÁRSA ÉPÍTHETI MEG AZ M4-ES GYORSFORGALMI ÚT CEGLÉD ÉS ABONY KÖZÖTTI SZAKASZÁT, A DUNA ASZFALT A BECSÜLT ÁRNÁL 3 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN VÁLLALTA A MUNKÁT.
A DUNA ASZFALT NYERTE AZ ÉRDI ÚTFELÚJÍTÁST IS, SZÍJJ LÁSZLÓ ÉRDEKELTSÉGE 630 MILLIÓ FORINTÉRT VÉGEZHETI EL A MUNKÁKAT.
NYÁRON FOLYTATÓDHAT A 3-AS METRÓ ÁLLOMÁSAINAK FELÚJÍTÁSA, A SZERZÕDÉSKÖTÉS JÚLIUSRA VÁRHATÓ KÖZÖLTE TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER.
A JOBBIK MAGYARÁZATOT KÖVETEL 1300 MIGRÁNS BEFOGADÁSÁRA - KÖZÖLTE JAKAB PÉTER A PÁRT SZÓVIVÕJE.
MIHAI TUDOSE: HA A SZÉKELYFÖLDI INTÉZMÉNYEKRE KITESZIK A SZÉKELY ZÁSZLÓT, AKKOR AZOK IS LENGENI FOGNAK, AKIK KITETTÉK AZT.
A ROMÁN MINISZTERELNÖK NYILATKOZATA MIATT A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA RENDELTÉK ROMÁNIA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKHEZ MÉLTATLAN, HOGY EGY NEMZETI KÖZÖSSÉGET GYAKORLATILAG KIVÉGZÉSSEL FENYEGESSENEK MEG.
AZ RMDSZ SZERINT A MINISZTERELNÖK BOCSÁNATKÉRÉSSEL TARTOZIK ÉS VISSZA KELL VONNIA A KIJELENTÉSÉT!
KELEMEN HUNOR: AZ EURÓPAI UNIÓBAN NEM MARADHAT TISZTSÉGÉBEN AZ, AKI OLYAT MOND, MINT MIHAI TUDOSE.
BUKAREST SZERINT A ROMÁN KORMÁNYFÕ KIJELENTÉSE NEM VOLT MAGYARELLENES.
JUNCKER: BULGÁRIA GAZDASÁGA KÖZELEBB KERÜLT AZ EURÓZÓNÁHOZ, DE MÉG VAN MIT TENNI EZZEL KAPCSOLATBAN.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK BULGÁRIÁBAN A KORRUPCIÓ ÉS AZ ALACSONY KÖZALKALMAZOTTI FIZETÉSEK MIATT.
EGÉSZ NAPOS SZTRÁJKOT TARTANAK A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓK GÖRÖGORSZÁGBAN, NEM JÁRNAK A VONATOK, A KOMPOK, ATHÉNBAN LEÁLLT A METRÓ IS.
LEMONDOTT A LENGYEL ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE, ÍGY TILTAKOZVA AZ EB ÁLTAL IS KIFOGÁSOLT BÍRÓSÁGI TÖRVÉNYEK ELLEN.
PUTYIN PROVOKÁCIÓNAK NEVEZTE A SZÍRIAI OROSZ KATONAI BÁZISOK ELLENI DRÓNTÁMADÁS-KÍSÉRLETET.
LEGKEVESEBB 35 PALESZTIN MEGSEBESÜLT AZ IZRAELI BIZTONSÁGI ERÕKKEL TÖRTÉNT ÖSSZECSAPÁSOKBAN CISZJORDÁNIÁBAN.
FOLYTATÓDTAK A TÜNTETÉSEK TUNÉZIÁBAN, A RENDÕRSÉG MÁR KÖZEL 800 EMBERT VETT ÕRIZETBE.
DONALD TRUMP "PÖCEGÖDÖR ORSZÁGOKNAK" NEVEZTE A EGYESÜLT ÁLLAMOKBA ÉRKEZÕ HAITI, SALVADORI ÉS AFRIKAI BEVÁNDORLÓK SZÜLÕHAZÁJÁT.
MEGÖLTEK EGY 19 ÉVES NÕT RÁKOSKERESZTÚRON PÉNTEK ESTE - KÖZÖLTE A BUDAPESTI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 87-ES FÕÚTON GYÖNGYÖSFALU ÉS GENCSAPÁTI KÖZÖTT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 82-ES FÕÚTON VESZPRÉMVARSÁNY KÖZELÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN MEGSZÖKÖTT EGY RAB A SOPRONKÕHIDAI BÖRTÖNBÕL.
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA AZ ESETTEL KAPCSOLATBAN BELSÕ VIZSGÁLATOT INDÍTOTT, ÉS ÖT EMBERT AZONNALI HATÁLLYAL FELFÜGGESZTETT.
A BÍRÓSÁG ELRENDELTE ANNAK A 34 ÉVES PÁSZTÓI NÕNEK AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT, AKI MEGÖLTE ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT.
VILLANYOSZLOPNAK HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KOMÁDIBAN, A JÁRMÛ MOTORTERE KIGYULLADT, A GÉPKOCSI VEZETÕJE MEGSÉRÜLT.