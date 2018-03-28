2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

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Bűnözőknek segíthetett a magyar kötvényprogram

Hír TV

2018. március 28., szerda 17:31, frissítve: szerda 18:51

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

 Témák:
– Bűnözőknek segíthetett a magyar kötvényprogram.
– Quaestor-ügy: megmenthették volna a kisbefektetők pénzét.
– Válsághelyzet: Nem akarnak jönni a migránsok.

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