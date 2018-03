– Az életéért küzd a Fidesz

5:50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - VÁLTOZÁST AZ OKTATÁSBAN! VENDÉG: DÚRÓ DÓRA, ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - HANDÓ TÜNDE VISSZAÉLT JOGÁVAL VENDÉG: BODNÁR ZOLTÁN, ÜGYVÉD 7:40 - SZOMORÚ VASÁRNAP A MADÁCHBAN VENDÉG: RUDOLF PÉTER, SZÍNMÛVÉSZ 8:30 - PERON: SZÉL BERNADETT, AZ LMP MINISZERELNÖK-JELÖLTJE HELMECZY LÁSZLÓ: LÉTEZIK EGY OLYAN DOKUMENTUM, AMELY SZERINT KÓSA LAJOS IS RÉSZESÜLT VOLNA A REJTÉLYES 1300 MILLIÁRDOS ÜGYLETBÕL. A CSENGERI NÕ ÜGYVÉDJE KEZDEMÉNYEZI KÓSA LAJOS TANÚMEGHALLGATÁSÁT, ÉS KETTEJÜK SZEMBESÍTÉSÉT. MELLÁR TAMÁS: JÓVAL TÖBB LEHET AZ UNIÓS FORRÁSOKBÓL LENYÚLT PÉNZ, MINT 1300 MRD FT. NEM KERESTÉK A HATÓSÁGOK AZ 1300 MILLIÁRD FORINTNYI KÜLFÖLDRE SZIVÁRGOTT UNIÓS PÉNZ ÜGYÉBEN ÉRINTETT FÉRFIT, AKI AZ FBI VÉDETT TANÚJA. FELJELENTÉST TESZ AZ MKB A MAGYAR NEMZET PÉNZMOSÁSOS CIKKE MIATT. A KÜLFÖLDI LAPOK IS CIKKEZNEK A MAGYAR NEMZET ÁLTAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT PÉNZMOSÁS GYANÚRÓL. AMERIKAI LAP: KAMPÁNY FINISÉBEN NAPVILÁGOT LÁTOTT BOTRÁNYOS ÜGYEK AKÁR BÖRTÖNBÜNTETÉSEKKÉ IS VÁLHATNAK. REPUBLIKON: TÖBBSÉG SZERINT A FIDESZ MÁR TITKOLNI SEM PRÓBÁLJA A KORRUPCIÓT. IRÁNYTÛ: 4%-OS A KÜLÖNBSÉG A GYÕZELEMRE ESÉLYES JOBBIKOS ELLENZÉKI, ÉS A FIDESZES JELÖLT KÖZÖTT BÉKÉS MEGYE 1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. ÖSSZEHÍVTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁT CSÜTÖRTÖKRE A TESTÜLET ELNÖKE, MOLNÁR ZSOLT. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NE A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGBAN KAMPÁNYOLJON. VONA GÁBOR: A FIDESZ ELKÜLDÉSE NEM A PÁRTOKON, HANEM A VÁLASZTÓKON MÚLIK. A SZÜLÕK ELLENÁLLÁSÁN BUKOTT EL A KISMAROSI ÓVODA, FIDESZES KAMPÁNYESEMÉNYE. SEMMI KIVETNIVALÓT NEM LÁT A FIDELITAS ABBAN, HOGY POLITIKUSOK GYEREKEKKEL KAMPÁNYOLNAK. 100 MILLIÓ AIDS-ES NIGÉRIAIVAL RÉMISZTGETTEK A FIDESZES FÓRUMON. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR: CSÚSZNAK AZ EU-S TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT RÁKSZÛRÉSEK. 2 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁS JUTOTT 2013 ÓTA LESLIE MANDOKINAK, A NÉMETORSZÁGBAN ÉLÕ ROCKZENÉSZNEK 444. ORSZÁGSZERTE ROSSZ ÁLLAPOTBAN VANNAK A KÖZUTAK, A 32 EZER KILOMÉTERNYI ÚT FELE TELJES FELÚJÍTÁST IGÉNYELNE. EU: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGÁNAK ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁNAK HIÁNYA HATÁSSAL VAN AZ UNIÓS FORRÁSOK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSÁRA. BUKARESTI PARLAMENT: A ROMÁN-MOLDOVAI ÚJRAEGYESÍTÉS A MOLDOVAI ÁLLAMPOLGÁROKON MÚLIK. TRUMP ÜGYVÉDJÉT PERELI A PORNÓSZÍNÉSZNÕ, AKI AZT ÁLLÍTJA, HOGY VISZONYA VOLT AZ ELNÖKKEL. TÖBB KATONAI LÉTESÍTMÉNYNEK KÜLDTEK ROBBANÓANYAGOT TARTALMAZÓ CSOMAGOT WASHINGTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER: AZ ÜGY TELJES TISZTÁZÁSÁIG VÁRHATÓAN NEM FOG VÁLTOZNI AUSZTRIA ÁLLÁSPONTJA A SZKRIPAL-ÜGYBEN. SZKRIPAL-ÜGY: MOLDOVA KIUTASÍT HÁROM OROSZ DIPLOMATÁT. A NATO VISSZAVONTA HÉT OROSZ DIPLOMATA AKKREDITÁCIÓJÁT AZ OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSE MIATT. MOSZKVA HATÁROZOTTAN TILTAKOZIK DIPLOMATÁI KUTASÍTÁSA MIATT. EDDIG CSAK ÁLLATOKNÁL ISMERT VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSBEN HALHATOTT MEG HÁROM EMBER NÉMETORSZÁGBAN. ARCFELISMERÕ RENDSZERT ALKALMAZNAK A 2020-AS TOKIÓI NYÁRI OLIMPIÁN. SZÖULI LAPÉRTESÜLÉSEK SZERINT NEM KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ, HANEM A HÚGA LÁTOGATOTT KÍNÁBA KÜLÖNVONATTAL. SÚLYOS KÖRNYEZETSZENNYEZÉST, ÉS ÁLLATPUSZTULÁST OKOZOTT KOLUMBIÁBAN EGY FOLYAMI OLAJSZENNYEZÉS. BEJELENTETTE A VISSZAVONULÁSÁT GYURTA DÁNIEL OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ. ELHUNYT DEMJÁN SÁNDOR, AZ ELMÚLT ÉVTIZED EGYIK LEGBEFOLYÁSOSABB ÜZLETEMBERE, A MAGYAR HITELBANK ALAPÍTÓJA. TÛZ ÜTÖTT KI EGY MÁSODIK EMELETI LAKÁSBAN, BUDAPEST VII. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. HALÁLRA GÁZOLT EGY FÉRFIT EGY BAJÁRÓL KECSKEMÉT IRÁNYÁBA KÖZLEKEDÕ VONAT.