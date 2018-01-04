2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

​Árnyékkormány formálódik

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 09:14, frissítve: csütörtök 09:30

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

– ​Árnyékkormány formálódik

​–​ Levélben kér pénzt Orbán

–​ Sztrájkra készülnek a közszolgák

1. rész:

2. rész:

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sztrájkOrbán ViktorTantusz

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