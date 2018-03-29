2018. március 29.,
csütörtök, Auguszta napja

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A mi Lőrincünk univerzális zseni: nem tud semmit

Hír TV

2018. március 29., csütörtök 17:35, frissítve: csütörtök 18:29

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Témák:
– Nem rinyálunk! Szavazunk!
– A mi Lőrincünk univerzális zseni: nem tud semmit
– A mi nemzeti burzsoáziánk tolvaj és bűnöző?

A műsor elérhetőségei:
+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

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