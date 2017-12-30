2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

A világot fenyegető tíz halálos veszély

Hír TV

2017. december 30., szombat 12:00, frissítve: szombat 12:38

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott

Sznobjektív azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére. Az igazságshow adásából kiderül, szerinte mi a világot fenyegető tíz halálos veszély.

A Sznobjektív december 24-ei adása

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