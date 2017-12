A KERESZTÉNY KULTÚRA VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA KARÁCSONYI ÜZENETÉBEN ORBÁN VIKTOR. ÚJABB 90 MILLIÁRD FORINTNYI KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC KÖRE DERÜLT KI AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBÓL. 2-3 EZER MRD FT TÛNT EL A KÖZBESZERZÉSEKBÕL AZ ELMÚLT 8 ÉVBEN - DERÜL KI A CORVINUS EGYETEM ELEMZÉSÉBÕL, AMIHEZ TÖBB MINT 150 EZER SZERZÕDÉST FÉSÜLTEK ÁT. 700 MILLIÓ FORINTTAL KERÜLNEK TÖBBE LÁZÁR JÁNOSÉKNAK A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGI TANÁCSOK AZ ÉV VÉGÉIG, A KERETSZERZÕDÉS AZ UTOLSÓ PILLANATBAN MÓDOSULT. A TAVALYIHOZ HASONLÓAN IDÉN IS MILLIÁRDOKAT OSZT KI SPORTFEJLESZTÉSEKRE A KORMÁNY MAGYAR KÖZLÖNY. HOSSZÚ KATINKA TERVEZETT ÚSZÓAKADÉMIÁJA IS KAP 110 MILLIÓ FORINTOT, A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁRÓL A NEMZETI FEJLESZTÉSI TÁRCÁNAK KELL EGYEZTETNIE A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓNÕVEL. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: TOVÁBBRA SEM CÁFOLTA A TILTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS GYANÚJÁT A JOBBIK. SOPRONI TAMÁS, A MOMENTUM ALELNÖKE: MI ARRA KÉRJÜK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET, AZZAL HOZZA HELYRE A RENOMÉJÁT, HOGY KIVIZSGÁLJA A FIDESZ ÜGYEIT IS. LEHET SZELÍD, HALK SZAVÚ KORMÁNYA AZ ORSZÁGNAK - MONDTA KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD, AZ MSZP ÉS A LIBERÁLISOK KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. AZOKNAK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ IDÕSEKNEK IS ELKÜLDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYT, AKIK MAGYAR NYUGDÍJBAN RÉSZESÜLNEK; AZ UTALVÁNYOKAT CSAK MAGYARORSZÁGON LEHET FELHASZNÁLNI. A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK FELSZÓLÍTOTTA A SPANYOL KORMÁNYT, HOGY ENGEDJE VISSZA HAZÁJÁBA. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS: A CDU ÉVI 65 EZERBEN HATÁROZNÁ MEG AZ ÚJ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT, AZ SPD A MACRON ÁLTAL JAVASOLT UNIÓS REFORMOKRA FÓKUSZÁL A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON A TESTÜLET SZERINT A BEUTAZÁSI TILALOM NEM VONATKOZHAT OLYAN EMBEREKRE, AKIKNEK ERÕS KÖTÕDÉSÜK VAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ. AZ USA FEJLETT, „VÉDELMI JELLEG۔ FEGYVEREKKEL LÁTJA EL UKRAJNÁT - KÖZÖLTE AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, PUTYIN SZERINT EZ CSAK SÚLYOSBÍTJA A KELET-UKRAJNAI KONFLIKTUST. A FRANCIA ELNÖK ÉS A NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ UKRÁN VÁLSÁG CSAK BÉKÉS ESZKÖZÖKKEL OLDHATÓ MEG. MACRON ÉS MERKEL A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÓLÍTJA FEL A FELEKET. HOLLANDIA KÉSZ BEFOGADNI MIHEIL SZAAKASVILIT, HA A VOLT GEORGIAI ELNÖK ÚGY DÖNT, HOGY ELHAGYJA UKRAJNÁT. ÜZBEGISZTÁN ÉVEKEN ÁT VALÓTLAN ADATOKAT KÖZÖLT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRÕL ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁGRÓL MONDTA AZ ÁLLAMFÕ, AKI A REFORMOK FOLYTATÁSÁT ÍGÉRI. OROSZORSZÁG BEFEJEZTE CSAPATAINAK RÉSZLEGES KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL - JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTER. ÚJ SZANKCIÓK ÉSZAK-KOREA ELLEN: AZ OLAJEXPORTOT 90 SZÁZALÉKKAL VÁGTÁK VISSZA ÉS AZ ÉRINTETT ORSZÁGOKNAK EGY ÉVEN BELÜL HAZA KELL KÜLDENIÜK AZ ÉSZAK-KOREAI VENDÉGMUNKÁSOKAT. TÖBB MINT 130 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A TEMBIN NEVÛ TRÓPUSI VIHARNAK A FÜLÖP-SZIGETEKEN, MINDANAÓN, 15 EZER EMBERNEK KI KELLETT KÖLTÖZNIE OTTHONÁBÓL. MINDEN KORÁBBINÁL TÖBBEN RÓTTÁK LE TISZTELETÜKET A 84 ÉVES AKIHITO CSÁSZÁR ELÕTT, AKINEK SZÜLETÉSNAPJA HAGYOMÁNYOSAN NEMZETI ÜNNEP JAPÁNBAN. NÓGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: HALÁLRA GÁZOLTAK EGY NÕT A SALGÓTARJÁNI FÜLEKI ÚTON. ÉLETÉNEK 84. ÉVÉBEN ELHUNYT SZOMBATON MATA JÁNOS RAJZFILM ÉS TELEVÍZIÓS RENDEZÕ. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 48-AS FÕÚTON HALÁP KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ESEN SIÓFOK TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK. SZERB DROGFUTÁR BUKOTT LE 355 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ KÁBÍTÓSZERREL RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK 112 KILOGRAMM HASIST ÉS MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE A 39 ÉVES FÉRFITÕL. EGY EMBERT AZ ÚTTESTEN GÁZOLT EL EGY AUTÓ ABONYBAN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. A BUDAPESTI FÕVÁM TÉREN VILLAMOS ÜTÖTT EL EGY GYALOGOST; A FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.