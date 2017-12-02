2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

A tíz legszemetebb videoblog

Hír TV

2017. december 2., szombat 15:00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

Sznobjektív azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére! Az igazságshow adásából kiderül, melyik a tíz legszemetebb videoblog.

A Sznobjektív november 26-i adása.

 

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