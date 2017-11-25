2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

A tíz leghitványabb szakítós duma

Hír TV

2017. november 25., szombat 15:00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Sznobjektív azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére! Az igazságshow adásából kiderül, melyik a tíz leghitványabb szakítós duma.

A Sznobjektív november 19-i adása.

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