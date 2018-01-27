2018. január 28.,
vasárnap, Károly, Karola napja

A tíz legfontosabb magyar himnusz

Hír TV

2018. január 27., szombat 17:00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Sznobjektív azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére. Az igazságshow adásából kiderül, hogy szerinte melyik a tíz legfontosabb magyar himnusz.

A Sznobjektív január 21-i adása.

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