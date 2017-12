Zaklatási ügyek

MÁR AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN IS TERJESZTI A TERRORFENYEGETETTSÉG ÉRZÉSÉT A KORMÁNY - ABCÚG. A KABINET UTASÍTÁSA SZERINT AZ INTÉZMÉNYEKNEK FÉL ÉVÜK VAN ARRA, HOGY TERRORELLENES INTÉZKEDÉSI TERVET DOLGOZZANAK KI VÉSZHELYZET ESETÉRE. 2017 UTOLSÓ NAPJAIBAN IS ÚJABB MILLIÁRDOS MEGBÍZÁSOKAT KAPTAK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI. MÉSZÁROS BARÁTJA IS JÓL JÁRT, AZ ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ DUNA ASZFALT ÉPÍTHETI AZ M44-ES ÚT KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTTI SZAKASZÁT. NAGYJÁBÓL 6%-KAL NÉPSZERÛBB A FIDESZ AZ ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZÕ VÁLASZTÓK KÖZÖTT, MINT A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN - PUBLICUS. LMP: A FIDESZES CSALÁDPOLITIKA TELJES KUDARCA: EGYRE TÖBB MAGYAR GYEREK SZÜLETIK KÜLFÖLDÖN. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKI VIZSGÁLATRA SZÁMÍTHAT A KÖVETKEZÕ HÓNAPOKBAN AZ MSZP, A DK, AZ EGYÜTT, A PÁRBESZÉD ÉS A LIBERÁLISOK PÁRTALAPÍTVÁNYA IS. A KORMÁNYPÁRTOKAT UGYANAKKOR A VÁLASZTÁSOKIG MÁR BIZTOS NEM VIZSGÁLJA AZ ÁSZ - DERÜL KI A SZERVEZET JÖVÕ ÉVI ELLENÕRZÉSI TERVÉBÕL. ISMÉT POLGÁRMESTER LENNE A VOLT FIDESZES ÁLMOSDI ELÖLJÁRÓ, AKIT A NAPOKBAN GYANÚSÍTOTTAK MEG SIKKASZTÁSSAL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL - MN. KÖTELES ISTVÁNT IDÉN OKTÓBERBEN FOSZTOTTÁK MEG TISZTSÉGÉTÕL, UTÓDJÁT JANUÁR 28-ÁN VÁLASZTJÁK MEG. DK: A KORMÁNY MONDJA LE A PEDOFÍLIÁT PROPAGÁLÓ SZÉLSÕJOBBOLDALI MILO YIANNOPOULOS RÉSZVÉTELÉT A KORMÁNYZATI KONFERENCIÁN! 10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE. A NEMZETKÖZI SPORTÚJSÁGÍRÓK HOSSZÚ KATINKÁT VÁLASZTOTTÁK A MÁSODIK LEGJOBB NÕI SPORTOLÓNAK. JÖVÕRE ÁTLAGOSAN 12%-KAL NÕ A VASUTASOK, A POSTAI ALKALMAZOTTAK, A KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOKNÁL ÉS A VÍZIKÖZMÛCÉGEKNÉL DOLGOZÓK BÉRE. CSERELAKÁST KAPHATNAK AZOK A HÕS UTCAI LAKÓK, AKIKNEK NINCS TARTOZÁSUK, MIUTÁN FELSZÁMOLJÁK AZ ORSZÁG LEGHÍRHEDTEBB GETTÓJÁT. TOVÁBBRA SEM SIKERÜLT ÜZEMELTETÕT TALÁLNI A SZOMBATHELYI STADIONRA. ÉPSÉGBEN KISZABADÍTOTTÁK MIND A 11 TÚSZÁT ANNAK A TÁMADÓNAK, AKI EGY POSTAHIVATALT AKART KIRABOLNI A KELET-UKRAJNAI HARKIVBAN. A TÁMADÓT, AKINÉL ÁLLÍTÓLAG POKOLGÉP VOLT, EGYELÕRE NEM AZONOSÍTOTTÁK, A RENDÕRSÉGNEK AZ EGYIK TÚSZ NYITOTTA KI A POSTA BEJÁRATÁT. ELFOGTÁK AZ OROSZ HATÓSÁGOK AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT A SZERDAI SZENTPÉTERVÁRI ROBBANTÁSÉRT FELELÕS. MENEDÉKET KAPOTT GÖRÖGORSZÁGBAN EGY TÖRÖK KATONASZÖKEVÉNY, AKI A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLET UTÁN MENEKÜLT GÖRÖGORSZÁGBA. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: GÖRÖGORSZÁG DÖNTÉSÉVEL ÚJRA MEGMUTATTA, HOGY EGY OLYAN ÁLLAM, AMELY VÉDI ÉS FELKAROLJA A PUCCSISTÁKAT. CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖK A SPANYOL KABINET ÁLTAL FELOSZLATOTT KATALÁN KORMÁNYZAT ÚJBÓLI HIVATALBA LÉPTETÉSÉT KÖVETELTE MADRIDTÓL EGY VIDEÓÜZENETBEN. HOLTAN TALÁLTAK EGY 51 ÉVES MAGYART A FLACHAUI SÍPÁLYÁN AUSZTRIÁBAN, A FÉRFIRA A TÁRSAI BUKKANTAK RÁ A FELVONÓKNÁL, ÕK ÉRTESÍTETTÉK A PÁLYAMENTÕKET. KÉT HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A HARMADIK NAPJA TARTÓ IRÁNI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS-SOROZATNAK, A DEMONSTRÁLÓK A LEGFÕBB VALLÁSI VEZETÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELIK. A VILÁGHÁLÓRA FELKERÜLT AMATÕR FELVÉTELEN A SZEMTANÚK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY A KÉT FIATAL FÉRFIT A ROHAMRENDÕRSÉG LÕTTE LE DORUD VÁROSÁBAN. A KONGÓI KORMÁNY ELRENDELTE AZ SMS- ÉS INTERNET-SZOLGÁLTATÁSOK FELFÜGGESZTÉSÉT A TERVEZETT KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK MIATT. TÖBB ALKALOMMAL IS KÕOLAJJAL LÁTTÁK EL ÉSZAK-KOREÁT OROSZ TANKERHAJÓK AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN AZ ENSZ BT EZT TILTÓ HATÁROZATAI ELLENÉRE. NEM MOND LE AZ ATOMFEGYVEREIRÕL PHENJAN, AMÍG "AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS SZÖVETSÉGESEI FOLYTATJÁK A ZSAROLÁST ÉS A HADGYAKORLATOKAT". A KLÍMAVÁLTOZÁSON VICCELÕDÖTT DONALD TRUMP, MIUTÁN SZOKATLANUL HIDEG IDÕ CSAPOTT LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTVIDÉKÉRE. TRUMP TWITTER-OLDALÁN ÚGY FOGALMAZOTT: "JÓL JÖNNE MOST EGY KIS GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS". FOKOZOTT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT KÉSZÜLNEK A SZILVESZTER ÉJJELI ÜNNEPSÉGEKRE A VILÁG NAGYVÁROSAIBAN. BERLINBEN SZÁZEZREKET VÁRNAK A BRANDENBURGI KAPUNÁL KIALAKÍTOTT HELYSZÍNRE, AZ ÉRKEZÕKET ÁTVIZSGÁLJÁK, RIO DE JANEIRÓBAN 12 EZER RENDÕR LESZ AZ UTCÁN, 3 MILLIÓ TURISTÁT VÁRNAK A VÁROSBA. ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT EGY AUTÓBUSZ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, LAJOSMIZSE KÖZELÉBEN, A JÁRMÛBEN KILENCEN UTAZTAK, AZ EGYIK UTASHOZ MENTÕT HÍVTAK. VÁLTOZIK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS MENETRENDJE SZILVESZTERKOR, MA ÉJJEL A BKK SÛRÍTI AZ ÉJSZAKAI JÁRATOKAT, A MÁV PEDIG TÖBB KOCSIVAL INDÍTJA AZ INTERCITY VONATOKAT. AZ ELÕZÕ ÉVEKTÕL ELTÉRÕEN A 2-ES, A 3-AS ÉS A 4-ES METRÓ UTOLSÓ SZERELVÉNYE ÉJJEL 1 ÓRAKOR INDUL A VÉGÁLLOMÁSOKRÓL. JANUÁR 1-JÉN A VASÁRNAPI, 2-ÁN PEDIG AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A JÁRATOK. AZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT TÖBB MEGYÉRE FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. 49 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZALAY GYÖNGYI HÉTSZERES VILÁGBAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕ. LETÉRT AZ ÚTRÓL, ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 14-ES FÕÚTON A VÁMOSSZABADI HATÁRÁTLÉPÉSI PONT KÖZELÉBEN, KETTEN MEGHALTAK. SÚLYOS SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉST SZENVEDETT KÉT IDÕS EMBER EGY CSALÁDI HÁZBAN VÁCON, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK ÕKET. LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY FÉRFI ÓZDON SZOMBATON DÉLUTÁN. MEGHALT CSEH ANDRÁS RAJZFILMRENDEZÕ, A FRAKK- ÉS A VACKOR-MESÉK EGYIK ALKOTÓJA.