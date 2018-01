Több ezer diák vonult az utcára

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA 6:30 - CSEPELEN KAPCSOLT KAMPÁNYÜZEMMÓDBA AZ EGYÜTT. VENDÉG: SZABÓ SZABOLCS FÜGGETLEN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ 6:40 - AZ ORSZÁGHÁZNÁL DEMONSTRÁLT A TANÍTANÉK MOZGALOM. VENDÉG: TÖRLEY KATALIN TANÁR, A TANÍTANÉK MOZGALOM KÉPVISELÕJE 8:30 - PERON. KÖVETIK A JOBBIK BÉRUNIÓS KEZDEMÉNYEZÉSÉT. VENDÉG: VOLNER JÁNOS ALELNÖK, JOBBIK TÜNTETÉST TARTOTT VASÁRNAP DÉLUTÁN A PARLAMENT ELÕTT A TANÍTANÉK MOZGALOM AZ OKTATÁS RENDSZERSZINTÛ PROBLÉMÁI ELLEN. VISSZALÉPTETI KÉT EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT AZ EGYÜTT A KÖRZETET 2014-BEN MEGNYERÕ SZOCIALISTÁK JAVÁRA SZEGEDEN ÉS MISKOLCON. JÓRÉSZT KORMÁNYKÖZELI CÉGEK NYERTEK A MAGYAR KÖZÚT ZRT. ÚTFELÚJÍTÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE KIÍRT, 271 MILLIÁRDOS KERETKÖZBESZERZÉSÉN. MEGBÍZÁSHOZ JUT A DUNA ASZFALT KFT., A KORÁBBAN MÉSZÁROS LÕRINC TULAJDONÁBA TARTOZÓ HÓDÚT KFT, ILLETVE AZ EUROASZFALT IS. "HÛSÉGESKÜT" ÍRATTOTT ALÁ FÜGGETLEN POLGÁRMESTEREKKEL A FIDESZ VESZPRÉMI JELÖLTJE MELLETT HÁRSKÚT FIDESZES POLGÁRMESTERE. ÉVADNYITÓT TARTOTT SZOMBATON A JOBBIK, VONA GÁBOR MEGTARTOTTA ÉVADNYITÓ BESZÉDÉT. VONA: NEM LEHET ENNYI IDÕN KERESZTÜL FÉLELEMBEN TARTANI AZ ORSZÁGOT, AZOKNAK KELL FÉLNIÜK, AKIK TÖNKRETETTÉK ÉS SZÉTLOPTÁK AZT. ÉVÉRTÉKELÕT TARTOTT GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE IS, AKI BESZÉDÉBEN AZ LMP ÉS A JOBBIK POLITIKÁJÁT IS ÉLESEN BÍRÁLTA. GYURCSÁNY: EGYEDÜL A DK VOLT KÉRLELHETETLEN ELLENZÉKE ORBÁNNAK, NINCS ALKU A FIDESSZEL! GYURCSÁNY AZ EGYHÁZAKAT IS KRITIZÁLTA BESZÉDÉBEN, AZT MONDTA: MEGVONNÁ AZ ADÓKEDVEZMÉNYEKET A PÁRTPOLITIZÁLÓ EGYHÁZAKTÓL. A HELYI ADÓK EMELÉSÉVEL PRÓBÁLJA CSÖKKENTENI A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYT PÉCS FIDESZES VEZETÉSE. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A PENNSYLVANIAI PITTSBURGHTÕL DÉLRE, ÖT HALOTTRÓL ÉS EGY SEBESÜLTRÕL SZÁMOLT BE A RENDÕRSÉG. MILOS ZEMAN MARAD A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, 98 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁGNÁL 52 SZÁZALÉKOS A TÁMOGATOTTSÁGA, JIRÍ DRAHOSÉ PEDIG 48 SZÁZALÉKOS. DRAHOS ELISMERTE VERESÉGÉT, ÉS GRATULÁLT A GYÕZTESNEK. NYÍLT LEVÉLBEN BIZTOSÍTJA AZ ÜZLETI SZEKTORT AZ ÁTMENETI IDÕSZAK ELÕNYEIRÕL A BRIT KORMÁNY. AZ ÚJONNAN ÉRKEZÕ MUNKAVÁLLALÓKNAK MÁR REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGÜK LESZ A BREXIT UTÁN. HETEKRE MEGBÉNULT A KÖZLEKEDÉS PÁRIZSBAN A SZAJNA ÁRADÁSA MIATT. RAZZIÁZOTT ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI VEZETÕ IRODÁJÁBAN A MOSZKVAI RENDÕRSÉG, A POLITIKUST ÕRIZETBE VETTÉK. TÖMEGESEN VESZI ÕRIZETBE AZ OROSZ RENDÕRSÉG AZ ELLENZÉKI AKTIVISTÁKAT IS A NAVALNIJ ÁLTAL MEGHIRDETETT ORSZÁGOS TÜNTETÉS ELÕTT. ZAKLATÁSI VÁDAK MIATT LEMONDOTT AZ AMERIKAI REPUBLIKÁNUS PÁRT PÉNZÜGYI VEZETÕJE. A SZÍRIAI ELLENZÉK TÖBBSÉGÉT TÖMÖRÍTÕ TÁRGYALÁSI FÕBIZOTTSÁG NEM VESZ RÉSZT JÖVÕ HÉTEN A SZOCSIBAN TARTANDÓ BÉKEKONFERENCIÁN. A HNC SZERINT DAMASZKUSZ ÉS MOSZKVA NEM TETTE MEG A TÕLÜK ELVÁRT VÁLLALÁSOKAT. AZ ENSZ EGYELÕRE NEM DÖNTÖTTE EL, HOGY RÉSZT VEGYEN-E A SZOCSI KONFERENCIÁN. SZABADON ENGEDTÉK A SZAÚDI KIRÁLYI CSALÁD KORRUPCIÓVAL VÁDOLT TAGJAIT. LEGKEVESEBB ÖT RENDÕR MEGHALT, ÉS 42-EN MEGSEBESÜLTEK EGY POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN, KOLUMBIÁBAN. EMLÉKHELYET AVATTAK A TAVALYI MAGYAR BUSZBALESET 17 ÁLDOZATÁNAK EMLÉKÉRE VERONÁBAN. ELHUNYT INGVAR KAMPRAD, AZ IKEA CÉG ALAPÍTÓJA. LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY EMBER PILISSZENTLÁSZLÓN, AHOL EDDIG ISMERETLEN OKBÓL KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ. ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS FÉRFI, AKIT SZEMÉLYAUTÓ ÜTÖTT EL A ZALA MEGYEI KARMACSON. ELESETT EGY 85 ÉVES KERÉKPÁROS GYÕRBEN, AZ ESÉS KÖVETKEZTÉBEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK EGY LAKÁSTÛZ HELYSZÍNÉN A SOMOGY MEGYEI BARCSON. ROSSZUL LETT, ÉS MEGHALT VEZETÉS KÖZBEN EGY KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE JÁSZFÉNYSZARUN, A JÁRMÛ VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT A HERNÁD VASÚTI MEGÁLLÓHELYNÉL, AZ AUTÓ KÉT UTASA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG: FELTEHETÕLEG SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS ÖLT MEG EGY EMBERT KISNAMÉNYBAN. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK A RENDÕRÖK EGY CSEPELI FÉRFI ELLEN, AKI 3 TÁRSÁVAL CSAKNEM 70 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ MÛTRÁGYÁT LOPOTT. KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL GYANÚSÍTANAK A GÖDÖLLÕI RENDÕRÖK EGY 28 ÉVES DOMONYI FÉRFIT, AKI HÁZA PINCÉJÉBEN TERMESZTETTE A MARIHUÁNÁT.