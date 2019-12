Szabadfogás: Vizsgálódik az Országos Bírósági Hivatal

Pornográf fotókat hozott nyilvánosságra Gréczy Zsoltról a Vadhajtások. A megdöbbentő, botrányos szexképeket a portál állítása szerint egy névtelen levélírótól kapták. Kínos az ügy, de maradhat a pártban Gréczy Zsolt - így reagált a Demokratikus Koalíció az újabb obszcén fotókra. A párt szóvivője elismerte, hogy kellemetlenül érinti a pártot a botrány. Barkóczi Balázs az intim fotókat magánügynek tartja és azt mondta: amíg nem nyer bizonyítást az állítólagos zaklatás a párton belül nem lesz következménye az ügynek. Az ellenzéki pártok hallgatnak Gréczy Zsolt botrányáról - szexképekre nem reagáltak a balliberális pártok nőtagjai sem. Gréczy Zsoltnak vállalnia kell a következményeket, ha az ellene felhozott vádak igazak, nincs helye a közéletben annak, aki nők ellen erőszakos cselekményeket követ el - mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Dúró Dóra hangsúlyozta, a DK-s politikust nem először vádolják zaklatással. Megindult az 50-es évek mintájára a kormánypárti és jó szakemberek kinyírása - reagált Csókay András idegsebész arra a hírre, hogy a Szent Margit Kórház vezetője szakmai és magatartásbeli tényezőkre hivatkozva elbocsátotta Imreh Domonkos főorvost. Az ellenzéknek állítólag fontos az egészségügy, de kórházstopot hirdettek, meg akarják akadályozni a kórházépítéseket és a tb-törvény alaptalan támadásával azt is, hogy tiszta pénzügyi viszonyok legyenek az egészségügyben – mondta Tállai András. Az államtitkár közölte: továbbra is teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult minden gyermek, tanuló, kismama, nyugdíjas, minden álláskereső, minden biztosított munkavállaló, rászoruló, hajléktalan, és a módosítás nem érinti a sürgősségi ellátást sem. Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - jelentette be Novák Katalin államtitkár. A kormány úgy döntött, hogy összesen 79,4 milliárd forintot bocsát a kórházak részére egészségügyi fejlesztések megvalósítása és az adósságállomány csökkentése érdekében – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hibázott a bíróság akkor, amikor szabadlábra engedte a győri gyermekgyilkost - mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint világosan ki kell mondani, hogy ha ez nem történik meg, akkor a gyerekek ma is életben vannak. Teljes körű vizsgálatot szorgalmaz a miniszterelnökséget vezető miniszter a Szeviép-ügyben. Gulyás Gergely közölte: a pártatlanságba vetett hitet ássa alá az, ha egy ügyben megkérdőjelezhető az eljáró bírák függetlensége. Várhatóan nem kötnek új megállapodást a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek, így jövőre is 8-8 százalékkal emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum összege a 2018 végén megkötött, kétéves egyezség értelmében – értesült a Magyar Nemzet. A következő években folytatódik a magyar gazdaság felzárkózása az európai gazdaságokhoz - mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. A kormány elmúlt kilencéves tevékenységének köszönhetően a negyedére csökkent Magyarországon a mélyszegénységben élők száma - közölte Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,63 százalékos emelkedéssel, 45 944,68 ponton, történelmi csúcson zárt. A gazdaság fehéredésével járhat a társadalombiztosítási ellátásról szóló új törvény - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Korszakváltás küszöbére érkezett a magyar mezőgazdaság, mert a gazdák megértették, hogy csak akkor lehetnek versenyképesek, ha fejlesztenek - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Megkezdődött a 2020-as felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre. Horváth János formálni akart, a világot és benne önmagát, hogy egy szabad és független hazában mindenki szabad és független polgár lehessen - mondta Áder János köztársasági elnök az Országgyűlés egykori korelnöke temetésén. Horváth János ahhoz a bátor nemzedékhez tartozott, amely két pogány közt, a barnainges és a kommunista diktatúra alatt is hűségesen kitartott meggyőződése, a független, kisgazda, polgári és patrióta szellemiség mellett - írta Orbán Viktor a családnak. A rendvédelmi erők minden illegális migrációs próbálkozás ellenére is meg fogják védeni Magyarország és az Európai Unió határait, valamint a magyar és az európai emberek biztonságát – mondta Bakondi György, a kormányfő belbiztonsági főtanácsadója. Fontos a migráció megelőzése, a nélkülöző emberek helybeni megsegítése - hangsúlyozta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára. Mintegy nyolcmilliárd dollárt ígértek a menekültek megsegítésére az ENSZ Globális Menekültügyi Fórumának résztvevői - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Magyarország, néhány hasonlóan gondolkodó országgal, köztük Lengyelországgal közösen mindent megtesz azért, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja ne válhasson semmifajta hivatkozási alappá a nemzetközi jogban - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Maradandó megrázkódtatás a német társadalomnak a 2016-os berlini terrortámadás, mert megmutatta, hogy a szabadságra épülő demokrácia sérülékeny - jelentette ki a német szövetségi parlament elnöke az iszlamista merénylet harmadik évfordulóján. Mintegy 300 migráns erőszakos tüntetése ellen kellett fellépnie a görög rendőrségnek az égei-tengeri Számosz szigetén. Az olasz kormánypártok közé tartozó Öt Csillag Mozgalom támogatja, hogy megvonják Matteo Salvini volt belügyminiszter, a Liga vezetőjének mentelmi jogát az elleni indított ügyészi eljárásban egy migránsokat szállító hajó kikötési tilalma miatt. A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság szerint Oriol Junqueras volt katalán elnökhelyettes, szakadár vezető, európai parlamenti képviselői mentelmi joga érvényben volt, amikor októberben a spanyol legfelsőbb bíróság börtönbüntetésre ítélte. A skót miniszterelnök hivatalosan is felszólította a brit kormányt annak lehetővé tételére, hogy a skót parlament dönthessen az újabb függetlenségi népszavazás kiírásáról. Az amerikai képviselőház megszavazta, hogy Donald Trump elnököt felelősségre vonják az ellene felhozott mindkét vádpontban, és ezzel döntött az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás lefolytatásáról. Donald Trump amerikai elnök meggyőződése szerint a szenátus helyreállítja a törvényes rendet, és tisztázza őt az ellene felhozott vádak alól - hangsúlyozta a Fehér Ház közleményében. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbanása megölt öt a török hadsereg által felügyelt szíriai Rász el-Ájn várostól délnyugatra fekvő Tell-Hálef faluban. Moszkvának nem áll szándékában kiélezni az energetikai helyzetet, és kész fenntartani az orosz gáz ukrajnai tranzitját - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ártalmatlanná tették a biztonsági erők azt a fegyveres támadót, aki tüzet nyitott az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat székházánál, Moszkva belvárosában - egy ember életét vesztette, öten megsebesültek. Súlyos börtönbüntetésre ítélték a Fülöp-szigeteken egy 57 halálos áldozatot követelő 2009-es tömegmészárlás elkövetőit, akik egy befolyásos politikai klán tagjai. Megkezdődött a Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és barátnője, Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében indított büntetőper a nyugat-szlovákiai Bazinban. Szükséghelyzetet hirdettek Új-Dél-Wales ausztrál államban a bozóttüzek és a rendkívüli hőség miatt. Elfogták a magyar embercsempész banda vezetőjét - az összehangolt akció során három embert állítottak elő. Megölte élettársát egy férfi Mélykúton, majd magukra gyújtotta a házat - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe a rendőrök egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit. A pestszentlőrinci rendőrök elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt egy budapesti villamoson. Halott csecsemőt találtak Versenden egy ház udvarán, egy festékes vödörben, a rendőrség emberölés miatt nyomoz - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Meghalt egy fiatal férfi a 39-es főúton Encsnél, miután járművével egy út melletti fának csapódott. Öngyilkosságot kísérelt meg börtöncellájában Portik Tamás, akit a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással vádolnak – tudta meg a Blikk. A lap azt írja: a több emberöléssel is összefüggésbe hozott férfi kétszer is megpróbált végezni magával. Női kosárlabda Európa Kupa, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés: Aluinvent DVTK - Olimpiakosz (görög) 59:54 A címvédő Berecz Zsombor a harmadik helyre lépett előre a vitorlázók Finndingi hajóosztályának Melbourne-ben zajló világbajnokságán, melyen újabb futamgyőzelmet aratott. A magyar válogatott továbbra is 52. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelynek élén a világbajnoki bronzérmes Belgium maradt.