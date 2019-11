Szabadfogás: Pilótajáték állami pénzen 2002-ben

A parlamenti kocsmai stílus háttérbe szorítása a célja annak a törvénymódosításnak, amellyel szabályoznák a képviselői jogokat - jelentette ki Czunyiné Bertalan Judit kormánypárti képviselő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. „Imádom, amikor a jobbos bagázsnak ömlik az orra vére” - írta Facebook kommentjében Szabó Zoltán DK-s politikus, volt országgyűlési képviselő, aki nemrég került be a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságába. Szabó Zoltán azokra a hírekre reagált, amelyekből kiderült, hogy politikai tisztogatásba kezdett a jelenlegi újpesti városvezetés, ennek keretében pedig az Újpesti Napló önkormányzati újság több munkatársát is kirúgták. Úgy kell adni a díjakat, hogy a díjazott erre ne váljon méltatlanná - reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter a Katona József Színház volt rendezőjének zaklatási botrányára. Gothár Péter 1997-ben kapta meg az egyik legrangosabb állami kitüntetést, a Kossuth-díjat. Gulyás Gergely szerint ki kell vizsgálni a zaklatási botrány hátterét. Visszavonják a Czeglédy Csabával kötött szerződések egy részét a DK-s önkormányzatok - állítja a momentumos Fekete-Győr András. A párt elnöke az Inforádióban közölte: megállapodtak az ellenzéki pártokkal abban, hogy a költségvetési csalással vádolt ügyvéd nem világíthatja át az önkormányzatokat. Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke viszont azt mondta: örülne, ha még több önkormányzat dolgozna együtt Czeglédy Csabával. Továbbra is tagadja a volt DK-s politikus Póczik József, hogy ő zsarolta volna meg Borkai Zsoltot a botrányos felvételekkel. A magyar államnak adott igazat tranzitzóna-ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája. A Nagykamarája megállapította, hogy a tranzitzónában való tartózkodás nem számít jogellenes fogva tartásnak és a tranzitzónában való elhelyezés körülményei nem ütköznek az embertelen bánásmód tilalmába. A strasbourgi ítélet a magyar kormány álláspontját támasztja alá, hivatkozási pont lesz a jövőben - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Öt Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézményt bővít, illetve épít a kormány 60 milliárd forintból - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD előrejelzése szerint. Tarthatónak nevezte a 4 százalék feletti, 5 százalékot közelítő gazdasági növekedési ütemet idén Magyarországon a Költségvetési Tanács elnöke, Kovács Árpád. A kormány megkezdte egy második gazdaságvédelmi akcióterv kialakítását - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: Magyarország gazdasági növekedése 2019-ben várhatóan 5 százalék körüli lesz, ez pedig akár a legjobb is lehet az Európai Unióban. Nem zár be kórházakat a kormány, ilyenről nem tárgyaltak egyetlen intézménnyel sem - mondta Horváth Ildikó. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: a kormánynak kórházfejlesztési tervei vannak, az a céljuk, hogy az alapvető ellátást mindenki megkapja, és lesznek nagy tudással és technikai felszereltséggel rendelkező centrumkórházak is. Mintegy egymilliárd forint értékű kínai-magyar beruházás nyomán létrejött egészségközpontot avattak Budapesten, a Millennium Centerben. Felavatták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új árukezelő központját, a Cargo City-t. Az uniós irányelveknek megfelelően folyamatosan növelni kell a településeken keletkező hulladék újrahasznosításának mértékét - mondta Boros Anita államtitkár. Egyedül a nemzeti intézmények képesek arra, hogy megvédjenek egy közösséget a globalizáció káros hatásaitól - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az Európai Néppártnak meg kell erősödnie, vissza kell találnia az alapértékeihez - jelentette ki Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Néppárt új elnökének beszédére reagálva azt mondta, hatékony külső határvédelem, határkerítés nélkül az illegális bevándorlástól nem óvható meg Európa. Magyarország ez európai uniós csatlakozása óta most kapta meg a legfontosabb portfóliót - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter üdvözölte, hogy Várhelyi Olivér lesz az új Európai Bizottság magyar tagja. A hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer kiválóan működik, Magyarország az uniós források lehívásának a rendelkezésre álló kerethez viszonyítva a második legjobb teljesítményt nyújtja az EU-ban - mondta Perényi Zsigmond államtitkár. Magyarországot száz évvel ezelőtt, 1918 őszétől 1920 nyaráig egy felszámolási kísérlet megbénította, önvédelemre képtelen volt - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke egy budapesti történettudományi konferencián. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szerint az Európai Parlamentnek fontosabbak az afrikai bevándorlók alapvető jogai, mint az őshonos kisebbségeké, akik mintegy 60 millióan élnek az unió területén. Az új Európai Bizottságnak fel kell gyorsítania a szabadkereskedelmi egyezmények tárgyalásait, Magyarország abban érdekelt, hogy minél nyitottabb legyen a világgazdaság - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Az Európába irányuló illegális migráció megállításában alapvető fontosságú az Európai Unió külső schengeni határainak megvédése - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter Prágában, a V4-ek és Ausztria belügyi tárcavezetőinek találkozója után. Megkezdődik a muszlim hitszónok képzése a német állami felsőoktatásban, az első kísérleti projekt az osnabrücki egyetemen indul - írta az Osnabrücker Neue Zeitung című német lap. Csaknem 300 migránst vett fedélzetére az elmúlt 48 órában a Földközi-tengeren járőröző két segélyhajó - jelentette a dpa német hírügynökség. Tizenhat embert találtak egy teherautóban a franciaországi Cherbourg-ból az írországi Rosslare-be tartó kompon - közölte a Stena Line kompvállalat. Reuven Rivlin izraeli elnök az ország történetében először felajánlotta a kormányalakítás lehetőségét a parlament összes képviselőjének. Legalább 15 civil, köztük 6 gyerek vesztette életét a szíriai kormányerők támadásában egy menekülttábor ellen Északnyugat-Szíriában - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Három kormányellenes tüntető halt meg a biztonsági erőkkel folytatott összecsapásokban az iraki fővárosban, Bagdadban - közölték hatósági források. Peking továbbra is részmegállapodásra törekszik az Egyesült Államokkal a kereskedelmi konfliktus megoldásának érdekében - jelentette ki Kao Feng, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője. Kína nem fogja hagyni, hogy bárki megingassa Hongkong stabil fejlődését, illetve az „egy ország, két rendszer” elvét - foglalt állást Vang Ji kínai külügyminiszter. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető elutasította Mun Dzse In dél-koreai elnök meghívását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége puszani csúcstalálkozójára - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség. Államellenes bűncselekmény gyanújával letartóztattak Vietnamban egy ellenzéki újságírót. Az izraeli igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy a főügyész vádat emel Benjámin Netanjahu ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök puccskísérletnek nevezte az ellene bejelentett vádemelést, és korábbi kijelentéseit megerősítve közölte, hogy nem mond le. Tilos lesz orosz szoftver nélküli okostelefont, számítógépet és okostévét forgalmazni Oroszországban 2020. július 1-től a parlament alsóháza által elfogadott törvénytervezet szerint. Egy személygépkocsi előzés közben érintőlegesen ütközött az előzött tehergépkocsival, majd egy fának csapódott Bakonypéterdnél - balesetben az autót vezető nő a helyszínen életét vesztette. Egészséges kislányt hagytak a Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti, központi telephelyének főbejárata mellett található csecsemőmentő inkubátorban. Péni István a győztestől mindössze egy tizeddel elmaradva ezüstérmet szerzett férfi légpuskában a kínai Putienben zajló sportlövő világkupadöntőben. Női röplabda Extraliga: Békéscsabai RSE - Fatum Nyíregyháza 0:3 Olasz sajtóértesülések szerint az AC Milan fél évre szeretné leigazolni korábbi labdarúgóját, Zlatan Ibrahimovicot.