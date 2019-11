Szabadfogás: Górcső alatt Erdogan magyarországi látogatása

hirdetés

A műsorvezető első kérdése az volt, hogy vajon miről tárgyal Orbán Viktor és Erdogan török miniszterelnök?

„Könnyen elképzelhető, hogy gazdasági együttműködésről tárgyalnak, vagy a migráns helyzetről. Ugye a migránshelyzet az involválja Törökországot. Nevezetesen ugye három millió potenciális migráns, pontosabban már migráns tartózkodik török területen. Az Európai Uniónak egyáltalán nem mindegy, hogy ezek most visszafelé fognak elindulni a Közel-Kelet felé, vagy pedig Európa felé. Minthogy ez a potenciális hárommillió menekült ez jobbára a balkáni útvonalon közelítené meg Európát, ilyen módon Magyarország is involválódik ebben a kérdésben. Talán ezzel magyarázható az a tény, hogy a magyar kormány és Orbán Viktor nem ítéli el Törökországot a kurdok ellen vezetett invázió miatt, mert a migránskérdéssel Erdoganék sakkban tartják Európát” - fogalmazott Pesty László.

Kósa András a Népszava újságírója a következőket fűzte hozzá:

„Na, most biztos megzavarná itt ezt a nagyon kellemes narratívát, hogy a szemét EU az, aki a bevándorláspárti, migránssimogató stb.. Csak felhívnám a figyelmet, hogy tegnap zajlott az Európai Parlament egyik bizottságában egy vita erről, ahol mondjuk szocdem vagyis néppárti képviselők is nagyon keményen bírálták az Európai Bizottságot, amiért nem képes megújítani azt a megállapodást Törökországgal, amelyik most is érvényben van, és amelyik miatt egyébként Erdogan szépen ilyen húzd meg ereszd meg játékot játszik és időnként egy pár ezer menekültet ráenged az Égei-tengerre, akik szépen át is jönnek Görögországa. Emiatt Görögország azt mondta, hogy az Európai Unió cserbenhagyta, amiben igaza van egyébként szerintem, tehát itt az Európai Unión belül is nagyon komoly vita van arról, hogy hogyan kellene ezt a helyzetet kezelni, és egyáltalán nem migránssimogató módon próbálják kezelni.”

Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője hozzátette:

„Teljesen vitatott Törökország és Erdogan szerepe is. Nyugat-Európában. Az az igazság, hogy az ő neve nem cseng túl jól Nyugat-európai körökben. Ez nem azt jelenti, hogy ne találkoznának vele időnként, hiszen maga Erdogan többször járt Németországban az elmúlt években és túl fontos állam ahhoz, hogy ignorálni lehessen. Mégis amikor Orbán Viktor többször meghívta Budapestre, az kivált ellenérzéseket Nyugat Európában, már csak azért is és itt a magyar ellenzékről is érdemes beszélni, amely hasonlóan Putyinhoz az Erdogani látogatást is úgy láttatja, hogy lám-lám Magyarország megint közeledik az autoriter, diktatórikus rendszerekhez, mint amilyen Törökország.” (…)

Jeszenszky Zsolt politikai hobbista arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak valós lator államok a világban, mint például Irán, vagy Észak-Korea, ahol például nyomokban sem lehet felfedezni a sajtószabadságot.

