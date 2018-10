Röpködő rezsidollárok és képmutató függetlenek

Orbán Viktor repülőútja is terítékre került, de a vitázók foglalkoztak a Jobbik és az LMP szakadásaival is. A világ eseményei is terítékre kerültek: Ukrajna a konzul-ügy és a Szkripál-gyilkosság kapcsán is feljött. Beszéltek a szlovák újságíró megöléséről és a macedón helyzetről is. A Huth Gergely által vezetett műsor állandó vendégei Apáti Bence és Pesty László, valamint Kukorelli Endre és Herényi Károly mellett bemutatkozott Nagy József a 24.hu újságírója, és a "jobb" sarokban Ferencz Orsolya űrkutató.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Szabadfogás október 3-i adása.