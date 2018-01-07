2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

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Magyarországon trollkodhat Milo?

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 17:00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

– Magyarországon trollkodhat Milo?

– Az ellenzék programját rendezné össze a Válasszunk! 2018 csoport

Vendégek: Pörzse Sándor újságíró; Gulyás Balázs író, filmes szakember; Wahorn András képzőművész; Konok Péter történész; Puzsér Róbert független publicista; Csintalan Sándor műsorvezető, volt képviselő.

A Szabadfogás január 3-i adása.

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