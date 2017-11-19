2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Havas Henrik Vona Gáborról ír könyvet

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 17:00

Szabadfogás Dévényi Istvánnal – a Heti Válasz publicistája szóbirkózik vendégeivel! A műsorban többek között szó lesz arról, hogy ismét Orbán Viktort választotta meg a Fidesz kongresszusa a párt elnökévé, de amellett sem megyünk el szó nélkül, hogy Havas Henrik Vona Gáborról ír könyvet. Újra komoly viták várhatók, tartsanak velünk!

12 éven alul nézőinknek nem ajánlott!

 

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